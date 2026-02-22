Hamilton wijst naar SF-26: 'Er zit een beetje DNA van mij in'
Lewis Hamilton is goed te spreken over het nieuwe wapen van Ferrari: de SF-26. De nieuwe wagen oogde tijdens de testweken betrouwbaar en voor Hamilton is het vooral belangrijk dat hij zich meer verbonden voelt met de auto. De Brit was betrokken bij de ontwikkeling van de wagen en volgens hem bevat die dan ook het DNA van de zevenvoudig kampioen.
Hamilton sloot in 2025 aan bij Ferrari, maar afgezien van de sprintoverwinning in China viel er weinig te vieren. Daarnaast verliep de communicatie met voormalig race-engineer Riccardo Adami niet optimaal. Inmiddels is de Italiaan vervangen door een tijdelijke oplossing en moet later dit seizoen een permanente vervanger worden aangesteld. Ook de verbinding met de wagen was niet ideaal en Hamilton had moeite om het juiste gevoel te vinden.
Voorbereiding op nieuw seizoen
In 2026 is dat anders, zo legt Hamilton onder meer uit bij PlanetF1. "Ik probeer altijd een seizoen vol vertrouwen te beginnen. Vorig jaar is voor mij echt voorbij. Ik heb deze winter veel tijd besteed aan het opnieuw opbouwen, opnieuw focussen en mijn lichaam en geest weer op een veel beter niveau brengen. In het algemeen probeer ik er gewoon voor te zorgen dat ik nu beter aan het seizoen kan beginnen. Persoonlijk voel ik me op de beste plek in lange tijd, mede door veranderingen binnen mijn team," legt hij uit.
Hamilton over SF-26: 'Er zit een beetje DNA van mij in'
De nieuwe wagen van het team bevalt de Brit, die ook nauw bij de ontwikkeling betrokken was: "Het is een spannende tijd met deze nieuwe generatie auto, omdat alles helemaal nieuw is. We proberen allemaal al doende alles uit te zoeken, terwijl we vorig jaar vastzaten in een auto die ik uiteindelijk heb geërfd. Dit is een auto waar ik de afgelopen tien maanden via de simulator aan heb kunnen meewerken, dus er zit een beetje van mijn DNA in. Ik voel me meer verbonden met deze auto."
Vertrouwen in Ferrari is er
De afgelopen maanden hing er een wat chagrijnige sfeer rondom Hamilton en dat wil de zevenvoudig kampioen achter zich laten: "Mijn vertrouwen in het team is nog steeds volledig, 100% geloof in dit team en wat ze kunnen bereiken. Ik wist dat succes niet van de ene op de andere dag zou komen. Daarom heb ik een langer contract getekend, omdat ik wist dat succes meestal een proces is."
