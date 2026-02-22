Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt zich van geen kwaad bewust te zijn in het gedoe rondom het slimmigheidje dat is gevonden met de compressieverhouding. Volgens de Oostenrijker had het team eigenlijk geen weet van een ‘geweldige uitvinding’, totdat andere motorfabrikanten er een probleem van maakten.

Het gedoe rondom de compressieverhouding houdt de teams voorlopig nog bezig. Zo zou Mercedes een slimmigheidje hebben gevonden waardoor de power unit tijdens het rijden een compressieverhouding van 18:1 kan behalen, terwijl 16:1 is toegestaan. Het verschil zit in het meetmoment: dat gebeurt namelijk stationair en bij kamertemperatuur, en niet op bedrijfstemperatuur. Hoewel de FIA zich er in eerste instantie niet aan wilde branden, komt er nu toch een stemming om het foefje mogelijk vanaf augustus te verbieden.

'In F1 wordt je misleid en je misleidt zelf ook'

Wolff begrijpt tegenover onder meer PlanetF1 de commotie niet: "Ik ben de laatste weken een beetje in verwarring geraakt over hoe dit nu ineens een onderwerp is geworden, want tot afgelopen vrijdag had ik de indruk dat er niets zou veranderen." Vooral vanuit de Italiaanse pers komen berichten dat het foefje snel wordt verboden. Wolff grapt dat het dan wel móét gebeuren, maar wijst ook op de politieke spelletjes in de paddock: "Je weet, ik loop hier al een tijdje rond en je wordt voortdurend misleid en misleidt zelf ook. Dus verrassingen bestaan eigenlijk niet meer."

Mercedes heeft consequent benadrukt dat de FIA gedurende de ontwikkeling van de motor nauw bij het proces betrokken is geweest en dat er destijds geen mogelijke overtredingen zijn geconstateerd. "De wind kan plotseling draaien, of zoals Bernie Ecclestone zou zeggen: veranderde omstandigheden. ‘Gisteren zei ik A, maar vandaag is mijn mening B.’ Dat gebeurt voortdurend," aldus Wolff.

'Mercedes wist niet dat het een 'geweldige uitvinding' had gedaan'

Daarbij stelt hij dat er intern eigenlijk geen sprake was van een ‘gevonden foefje’, totdat de concurrentie er een probleem van maakte: "Intern was het minder een onderwerp, omdat we niet dachten dat dit zo’n groot prestatieverschil zou opleveren en dat denken we nog steeds. Het was dus niet zo van: wat een geweldige uitvinding. Het werd pas echt een onderwerp toen andere motorfabrikanten er een punt van maakten."

