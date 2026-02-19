Toto Wolff heeft fel uitgehaald naar de concurrentie in de Formule 1-paddock. Terwijl Mercedes indruk maakt tijdens de wintertests in Bahrein, zwellen de geruchten over de legaliteit van hun nieuwe power unit aan. De teambaas laat echter geen spaan heel van de beschuldigingen dat zijn formatie de mazen in de wet zou opzoeken en dat de Petronas-brandstof niet door het homologatieproces zou komen.

Er wordt gesuggereerd dat Mercedes een compressieverhouding van 18:1 hanteert, terwijl de limiet voor de nieuwe reglementen op 16:1 ligt. Dit zou gebeuren door het uitzetten van de materialen binnen de cilinder, wanneer de motor warmloopt. Een hogere compressieverhouding betekent een efficiëntere verbranding, en een efficiëntere verbranding betekent meer vermogen. Op de woensdag in Bahrein werd echter aangekondigd dat er vóór Australië niks veranderd zal worden, maar dat de F1 Commission heeft besloten dat er een e-vote komt voor mogelijke veranderingen van de meetmethode vanaf halverwege het seizoen. De metingen van de compressieverhouding worden nu nog bij omgevingstemperaturen gedaan, maar later moet dat bij hogere motortemperaturen gebeuren.

Vraagtekens boven homologatie brandstof

Naast de nieuwe power units doen ook nieuwe brandstoffen hun intrede. Het gaat om duurzame brandstoffen, of via de route van biofuel en die van e-fuel. Het is een enorme uitdaging gebleken voor de vijf verschillende leveranciers om brandstoffen te ontwikkelen die voldoen aan de technische reglementen, en Mercedes met Petronas, Red Bull Ford met ExxonMobil en Honda met Aramco zouden problemen hebben met de homologatie ervan. Volgens Wolff zijn niet alleen verhalen over de illegale power units onzin, maar ook de verhalen over de brandstoffen.

Wolff maakt opmerkelijke Epstein-vergelijking

Wolff is niet gediend van de insinuaties en reageert op kenmerkende wijze op de verhalen die de ronde doen. "Verhalen dat wij een illegale motor zouden hebben zijn bullshit. Net als dat onze brandstof niet zou voldoen", klinkt het tegenover De Telegraaf tijdens een persconferentie op het Bahrain International Circuit. Hij reageert sarcastisch dat hij nu al zit te wachten op het volgende broodjeaapverhaal. "Misschien komt er morgen weer iets anders, wellicht dat ik in de Epstein-files sta… Al heb ik nu al spijt van die opmerking", zo laat de Oostenrijker optekenen.

