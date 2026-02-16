De tweede en tevens laatste testweek in Bahrein staat deze week op de planning. In aanloop daarnaartoe is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen en in deze GPFans Recap vatten we dat kort voor je samen.

Vandaag kwam naar buiten dat Mercedes mogelijk nog veel meer foefjes heeft waarover de rivalen duidelijkheid willen van de FIA. Aston Martin zou pas in de tweede helft van het seizoen een oplossing hebben voor de problemen met de AMR26 en Red Bull Ford uit zijn zorgen over het ‘Additional Development and Upgrade Opportunities’-systeem. Dit is de GPFans Recap van maandag 16 februari.

'Verbeteringen Aston Martin op z'n vroegst pas in tweede helft van 2026'

De problemen met de AMR26 van Aston Martin stapelen zich volgens het Spaanse Marca op. Zo waren Lance Stroll en Fernando Alonso afgelopen week in Bahrein al kritisch op de nieuwe wagen van Adrian Newey en een eerste oplossing wordt mogelijk pas in de tweede helft van het jaar verwacht. Alles lezen over de updates bij Aston Martin? Klik hier!

Sky Sports: 'Er is meer aan de hand bij Mercedes dan alleen de compressieverhouding'

Mercedes ligt onder vuur vanwege het 'foefje' rondom de compressieverhouding. Volgens Matteo Bobbi is dat slechts het topje van de ijsberg in de Formule 1. De voormalig Minardi-testcoureur die we tegenwoordig als analist zien bij de Italiaanse tak van Sky Sports, beweert dat er nog veel meer problemen zijn. Lezen wat er allemaal aan de hand is bij Mercedes? Klik hier!

Red Bull maakt rijdersbezetting voor tweede testweek in Bahrein bekend

Red Bull Racing heeft de plannen voor de tweede testweek in Bahrein wereldkundig gemaakt. Op het circuit in Sakhir zullen Max Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar uiteraard de taken verdelen tijdens de driedaagse sessies, die aanstaande woensdag van start gaan. De focus ligt voor de formatie uit Milton Keynes op het verder optimaliseren van de RB22 en het begrijpen van de nieuwe Red Bull Ford-krachtbron. Lezen wat de planning is van Red Bull Racing? Klik hier!

Red Bull Ford waarschuwt FIA over nieuw ADUO-reglement: "Geweldig als dit wordt afgeschaft"

Ben Hodgkinson is niet te spreken over het nieuwe ADUO-systeem. Volgens de technisch directeur van de Red Bull Ford-motorafdeling zorgt de regelgeving voor een onnodig ingewikkelde competitie in de Formule 1. Hij stelt dat de sport meer baat heeft bij een vrije strijd tussen de fabrikanten in plaats van een systeem dat dominantie kunstmatig moet tegengaan. Alles lezen over de klachten van Red Bull Ford? Klik hier!

'Oplossing voor efficiëntere F1-elektromotor lag klaar, maar werd gevetood uit angst voor Audi'

De Formule 1-wereld is momenteel in de ban van de technische uitdagingen die de nieuwe reglementen voor dit seizoen met zich meebrengen. Hoewel de sport een duurzamere toekomst nastreeft, zorgen de beperkingen op het gebied van energieterugwinning voor de nodige kopzorgen bij de teams. Een veelbesproken oplossing, het gebruik van een generator (MGU) op de vooras om de batterij sneller op te laden, werd echter naar verluidt resoluut naar de prullenbak verwezen. Alles lezen over de opties die op tafel lagen? Klik hier!

