'Verbeteringen Aston Martin op z'n vroegst pas in tweede helft van 2026'
'Verbeteringen Aston Martin op z'n vroegst pas in tweede helft van 2026'
De problemen met de AMR26 van Aston Martin stapelen zich volgens het Spaanse Marca op. Zo waren Lance Stroll en Fernando Alonso afgelopen week in Bahrein al kritisch op de nieuwe wagen van Adrian Newey en een eerste oplossing wordt mogelijk pas in de tweede helft van het jaar verwacht.
De wagen van Newey liet in Bahrein zien dat er flink gekoeld moest worden om de woestijntemperaturen het hoofd te bieden. Daarnaast zijn er nieuwe problemen opgedoken tijdens de testweek in Sakhir, waarvoor inmiddels oplossingen worden uitgewerkt. In Silverstone en in Sakura (Honda) wordt momenteel op volle toeren gewerkt om die oplossingen te realiseren.
Versnellingsbak
Een van de problemen van de AMR26 is de versnellingsbak. Die zou namelijk niet bestand zijn tegen de nieuwe belasting van de kortere versnellingen die nu nodig zijn om de snelheid in de bochten te verminderen. Tegen het hoge toerental dat nodig is om energie terug te winnen, zou de versnellingsbak momenteel niet bestand zijn. Aston Martin ontwerpt dit seizoen de versnellingsbak bovendien voor het eerst volledig zelf, samen met het differentieel, terwijl het de afgelopen jaren als klantenteam kon leunen op Mercedes. Het ontwerpen en ontwikkelen van een nieuwe versnellingsbak zou volgens de Spaanse krant ongeveer zes maanden kunnen duren.
Honda
Een ander zwak punt blijft de power unit van Honda. Daarbij gaat het voornamelijk om de verbrandingsmotor, die naar verluidt sterke trillingen vertoont bij het verhogen van het toerental en mogelijk een verband heeft met de versnellingsbak. Daarvoor wordt een oplossing verwacht vanaf de zevende race, de Grand Prix van Canada. Wel benadrukt de krant dat het meest waarschijnlijke scenario is dat Aston Martin pas in 2027 het grootste deel van de prestatieachterstand heeft weggewerkt.
Gerelateerd
Net binnen
'Verbeteringen Aston Martin op z'n vroegst pas in tweede helft van 2026'
- 24 minuten geleden
Verstappen over "ramp" van reglementen: 'FIA heeft zich nooit gerealiseerd hoe slecht het is'
- 1 uur geleden
- 1
Williams verwacht vertrek Russell: "Kun je je hem en Verstappen in hetzelfde team voorstellen?
- 2 uur geleden
- 3
Red Bull Ford waarschuwt FIA over nieuw ADUO-reglement: "Geweldig als dit wordt afgeschaft"
- 2 uur geleden
VIDEO | 'Meer problemen bij Mercedes F1', Norris laat zich uit over Verstappen
- 3 uur geleden
- 1
Red Bull maakt rijdersbezetting voor tweede testweek in Bahrein bekend
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari
Het motorschandaal van Ferrari en de 'geheime overeenkomst' met de FIA | de grootste F1-mysteries
- 7 februari