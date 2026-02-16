De problemen met de AMR26 van Aston Martin stapelen zich volgens het Spaanse Marca op. Zo waren Lance Stroll en Fernando Alonso afgelopen week in Bahrein al kritisch op de nieuwe wagen van Adrian Newey en een eerste oplossing wordt mogelijk pas in de tweede helft van het jaar verwacht.

De wagen van Newey liet in Bahrein zien dat er flink gekoeld moest worden om de woestijntemperaturen het hoofd te bieden. Daarnaast zijn er nieuwe problemen opgedoken tijdens de testweek in Sakhir, waarvoor inmiddels oplossingen worden uitgewerkt. In Silverstone en in Sakura (Honda) wordt momenteel op volle toeren gewerkt om die oplossingen te realiseren.

Versnellingsbak

Een van de problemen van de AMR26 is de versnellingsbak. Die zou namelijk niet bestand zijn tegen de nieuwe belasting van de kortere versnellingen die nu nodig zijn om de snelheid in de bochten te verminderen. Tegen het hoge toerental dat nodig is om energie terug te winnen, zou de versnellingsbak momenteel niet bestand zijn. Aston Martin ontwerpt dit seizoen de versnellingsbak bovendien voor het eerst volledig zelf, samen met het differentieel, terwijl het de afgelopen jaren als klantenteam kon leunen op Mercedes. Het ontwerpen en ontwikkelen van een nieuwe versnellingsbak zou volgens de Spaanse krant ongeveer zes maanden kunnen duren.

Honda

Een ander zwak punt blijft de power unit van Honda. Daarbij gaat het voornamelijk om de verbrandingsmotor, die naar verluidt sterke trillingen vertoont bij het verhogen van het toerental en mogelijk een verband heeft met de versnellingsbak. Daarvoor wordt een oplossing verwacht vanaf de zevende race, de Grand Prix van Canada. Wel benadrukt de krant dat het meest waarschijnlijke scenario is dat Aston Martin pas in 2027 het grootste deel van de prestatieachterstand heeft weggewerkt.

