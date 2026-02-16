Red Bull maakt rijdersbezetting voor tweede testweek in Bahrein bekend
Red Bull maakt rijdersbezetting voor tweede testweek in Bahrein bekend
Red Bull Racing heeft de plannen voor de tweede testweek in Bahrein wereldkundig gemaakt. Op het circuit in Sakhir zullen Max Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar uiteraard de taken verdelen tijdens de driedaagse sessies, die aanstaande woensdag van start gaan. De focus ligt voor de formatie uit Milton Keynes op het verder optimaliseren van de RB22 en het begrijpen van de nieuwe Red Bull Ford-krachtbron.
Het schema voor de tweede testweek kent een duidelijke verdeling tussen de viervoudig wereldkampioen en de jonge Franse debutant. Isack Hadjar mag op woensdag het spits afbijten en zal de volledige eerste dag in de auto zitten. Op donderdag is het de beurt aan Max Verstappen, die eveneens een volledige dag de tijd krijgt om kilometers te maken. De afsluitende vrijdag wordt door het duo gedeeld: Hadjar komt in de ochtendsessie in actie, waarna Verstappen op de vrijdagmiddag de testweek voor Red Bull zal afsluiten. Dat meldt De Telegraaf. De Limburger zal dus de volledige woensdag aan zich voorbij moeten laten gaan. De meeste andere teams kozen er in de eerste testweek voor om iedere dag de coureurs af te laten wisselen.
Upgradepakket voor de RB22
Hoewel de RB22 tijdens de eerste testdagen direct snelheid toonde, zijn er nog de nodige verbeterpunten aan het licht gekomen. De auto viel bijvoorbeeld op door een grotere airbox, wat noodzakelijk is voor de koeling van de nieuwe krachtbron. Technisch directeur Pierre Waché heeft bevestigd dat er voor de tweede testweek op het Bahrain International Circuit een groot upgradepakket op de planning staat. Dit pakket moet de aerodynamische balans van de auto verbeteren en de wegligging stabieler maken. Het wordt beschreven als een "race één-upgradepakket", ter voorbereiding op de seizoensopener in Australië die over drie weken wordt verreden.
Gerelateerd
Net binnen
'Verbeteringen Aston Martin op z'n vroegst pas in tweede helft van 2026'
- 24 minuten geleden
Verstappen over "ramp" van reglementen: 'FIA heeft zich nooit gerealiseerd hoe slecht het is'
- 1 uur geleden
- 1
Williams verwacht vertrek Russell: "Kun je je hem en Verstappen in hetzelfde team voorstellen?
- 2 uur geleden
- 3
Red Bull Ford waarschuwt FIA over nieuw ADUO-reglement: "Geweldig als dit wordt afgeschaft"
- 2 uur geleden
VIDEO | 'Meer problemen bij Mercedes F1', Norris laat zich uit over Verstappen
- 3 uur geleden
- 1
Red Bull maakt rijdersbezetting voor tweede testweek in Bahrein bekend
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari
Het motorschandaal van Ferrari en de 'geheime overeenkomst' met de FIA | de grootste F1-mysteries
- 7 februari