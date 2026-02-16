Red Bull Racing heeft de plannen voor de tweede testweek in Bahrein wereldkundig gemaakt. Op het circuit in Sakhir zullen Max Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar uiteraard de taken verdelen tijdens de driedaagse sessies, die aanstaande woensdag van start gaan. De focus ligt voor de formatie uit Milton Keynes op het verder optimaliseren van de RB22 en het begrijpen van de nieuwe Red Bull Ford-krachtbron.

Het schema voor de tweede testweek kent een duidelijke verdeling tussen de viervoudig wereldkampioen en de jonge Franse debutant. Isack Hadjar mag op woensdag het spits afbijten en zal de volledige eerste dag in de auto zitten. Op donderdag is het de beurt aan Max Verstappen, die eveneens een volledige dag de tijd krijgt om kilometers te maken. De afsluitende vrijdag wordt door het duo gedeeld: Hadjar komt in de ochtendsessie in actie, waarna Verstappen op de vrijdagmiddag de testweek voor Red Bull zal afsluiten. Dat meldt De Telegraaf. De Limburger zal dus de volledige woensdag aan zich voorbij moeten laten gaan. De meeste andere teams kozen er in de eerste testweek voor om iedere dag de coureurs af te laten wisselen.

Artikel gaat verder onder video

Upgradepakket voor de RB22

Hoewel de RB22 tijdens de eerste testdagen direct snelheid toonde, zijn er nog de nodige verbeterpunten aan het licht gekomen. De auto viel bijvoorbeeld op door een grotere airbox, wat noodzakelijk is voor de koeling van de nieuwe krachtbron. Technisch directeur Pierre Waché heeft bevestigd dat er voor de tweede testweek op het Bahrain International Circuit een groot upgradepakket op de planning staat. Dit pakket moet de aerodynamische balans van de auto verbeteren en de wegligging stabieler maken. Het wordt beschreven als een "race één-upgradepakket", ter voorbereiding op de seizoensopener in Australië die over drie weken wordt verreden.

Gerelateerd