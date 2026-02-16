Ben Hodgkinson is niet te spreken over het nieuwe ADUO-systeem. Volgens de technisch directeur van de Red Bull Ford-motorafdeling zorgt de regelgeving voor een onnodig ingewikkelde competitie in de Formule 1. Hij stelt dat de sport meer baat heeft bij een vrije strijd tussen de fabrikanten in plaats van een systeem dat dominantie kunstmatig moet tegengaan

Vanaf dit seizoen wordt het zogenaamde 'Additional Development and Upgrade Opportunities'-systeem geïntroduceerd, ADUO dus. Dit initiatief is bedoeld om te voorkomen dat één motorfabrikant jarenlang de sport domineert, zoals Mercedes dat deed aan het begin van het hybride-tijdperk. Wanneer een motorleverancier meer dan twee procent achterloopt op de koploper, krijgt deze extra ontwikkelingsruimte in de vorm van meer uren op de testbank en een ruimer budget.

Gevecht met open vizier

Hodgkinson is echter geen fan van deze kunstmatige ingrepen en pleit voor een eerlijke strijd zonder restricties. "Ik zou het persoonlijk het geweldig vinden om het homologeren gewoon af te schaffen en een gevecht met open vizier te voeren", zo begon hij tegenover Motorsport-Total.com. Volgens hem bieden de bestaande budgetcap en de streng gelimiteerde uren op de testbank al voldoende controlemechanismen om de Formule 1 eerlijk te houden, zonder dat daar een extra handicapsysteem voor nodig is.

Logistieke nachtmerrie

Een groot struikelblok voor het systeem is de tijd die nodig is om updates daadwerkelijk op de baan te krijgen. Hodgkinson benadrukt dat de realiteit van motorontwikkeling vaak wordt onderschat en dat de doorlooptijd voor nieuwe componenten vele maanden kan bedragen. "Ik denk dat als een team in de eerste race een voordeel bij de motor heeft, het enige tijd zal duren voordat iemand anders kan inhalen", aldus de Brit. Hij wijst erop dat het produceren van onderdelen voor een volledige pool van twaalf motoren een enorme logistieke operatie is, waarbij de productie van bepaalde precisieonderdelen alleen al tot twaalf weken in beslag kan nemen.

Ontwikkelingscycli te lang om impact te maken

Naast de logistieke uitdagingen spelen er ook zorgen over mogelijke mazen in de wet. Er wordt in de paddock gespeculeerd over een 'foefje' van Mercedes, die de reglementaire limiet van de compressieverhouding van 16:1 zouden omzeilen. Door thermische uitzetting van materialen zou de compressieverhouding tijdens het rijden oplopen naar 18:1, terwijl de motor bij de koude meting van de FIA in de garage wel aan de limiet voldoet. Hodgkinson waarschuwt dat een dergelijke technologische voorsprong vanaf de seizoensopener voor lange tijd stand kan houden door de lange ontwikkelingscycli, wat het ADUO-systeem in feite geen impact zou maken.

Evaluatie in Miami

De eerste echte graadmeter voor de effectiviteit van het systeem volgt na de Grand Prix van Miami op 3 mei. Dan vindt de eerste officiële evaluatie van de motorprestaties plaats, waarna teams die buiten de marge van twee procent vallen extra updates mogen introduceren. Hodgkinson blijft echter sceptisch over de snelheid waarmee teams kunnen reageren op een achterstand. "Het is een behoorlijke uitdaging om in een paar weken al een update te ontwikkelen. Als ik nu 20 kilowatt had om aan de motor te kunnen schroeven, zou ik het doen", zo besluit hij.

