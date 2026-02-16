Mercedes ligt onder vuur vanwege het 'foefje' rondom de compressieverhouding. Volgens Matteo Bobbi is dat slechts het topje van de ijsberg in de Formule 1. De voormalig Minardi-testcoureur die we tegenwoordig als analist zien bij de Italiaanse tak van Sky Sports, beweert dat er nog veel meer problemen zijn.

De technische reglementen voor het seizoen 2026 zijn grondig veranderd. De verbrandingsmotor is een V6 van 1,6 liter gebleven, maar levert nog maar de helft van het totale vermogen. De batterij en de MGU-K, via elektrisch vermogen, zorgen nu voor de andere helft. Desondanks is er veel gedoe rondom de verbrandingsmotor. De compressieverhouding is namelijk teruggeschroefd van 18:1 naar 16:1 om de kosten te drukken, maar onder raceomstandigheden zou de Mercedes-krachtbron alsnog boven een verhouding van 16:1 zitten. Om het gesjoemel van Mercedes en haar klantenteams te blokkeren, bestaat de kans dat de meetmethode bij de technische inspectie wordt aangepast. Nu gebeurt dat nog bij omgevingstemperatuur, maar de Mercedes-rivalen proberen ervoor te zorgen dat de compressieverhouding bij een hete motor wordt gemeten.

Artikel gaat verder onder video

Er liggen meer documenten bij de FIA

"Al maandenlang gaat het in de paddock over een verhitte discussie, een heel verhitte discussie, al helemaal nu we dichter bij de eerste race komen", begon Bobbi tijdens de Sky Italia-uitzending van de afgelopen testdagen. "De beruchte compressieverhouding is niet het enige probleem, en dit is belangrijk om te zeggen. Er liggen nog veel meer documenten op het bureau van de FIA. Het is niet het enige probleem waar de motorfabrikanten duidelijkheid over wilden voor de start in Melbourne. Maar uiteraard worden er partijen gekozen. Er zijn al zelfs partijen gekozen, waardoor de lat om in te grijpen alleen maar hoger komt te liggen. Ik kan er wel om lachen om te zien dat het gevecht vóór de start van het seizoen is begonnen."

Gerelateerd