Sky Sports: 'Er is meer aan de hand bij Mercedes dan alleen de compressieverhouding'
Sky Sports: 'Er is meer aan de hand bij Mercedes dan alleen de compressieverhouding'
Mercedes ligt onder vuur vanwege het 'foefje' rondom de compressieverhouding. Volgens Matteo Bobbi is dat slechts het topje van de ijsberg in de Formule 1. De voormalig Minardi-testcoureur die we tegenwoordig als analist zien bij de Italiaanse tak van Sky Sports, beweert dat er nog veel meer problemen zijn.
De technische reglementen voor het seizoen 2026 zijn grondig veranderd. De verbrandingsmotor is een V6 van 1,6 liter gebleven, maar levert nog maar de helft van het totale vermogen. De batterij en de MGU-K, via elektrisch vermogen, zorgen nu voor de andere helft. Desondanks is er veel gedoe rondom de verbrandingsmotor. De compressieverhouding is namelijk teruggeschroefd van 18:1 naar 16:1 om de kosten te drukken, maar onder raceomstandigheden zou de Mercedes-krachtbron alsnog boven een verhouding van 16:1 zitten. Om het gesjoemel van Mercedes en haar klantenteams te blokkeren, bestaat de kans dat de meetmethode bij de technische inspectie wordt aangepast. Nu gebeurt dat nog bij omgevingstemperatuur, maar de Mercedes-rivalen proberen ervoor te zorgen dat de compressieverhouding bij een hete motor wordt gemeten.
Er liggen meer documenten bij de FIA
"Al maandenlang gaat het in de paddock over een verhitte discussie, een heel verhitte discussie, al helemaal nu we dichter bij de eerste race komen", begon Bobbi tijdens de Sky Italia-uitzending van de afgelopen testdagen. "De beruchte compressieverhouding is niet het enige probleem, en dit is belangrijk om te zeggen. Er liggen nog veel meer documenten op het bureau van de FIA. Het is niet het enige probleem waar de motorfabrikanten duidelijkheid over wilden voor de start in Melbourne. Maar uiteraard worden er partijen gekozen. Er zijn al zelfs partijen gekozen, waardoor de lat om in te grijpen alleen maar hoger komt te liggen. Ik kan er wel om lachen om te zien dat het gevecht vóór de start van het seizoen is begonnen."
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen liket hilarische memes op Instagram na kritiek op FIA en Formule 1
- 15 minuten geleden
Leclerc begrijpt 'extreme uitspraken' Verstappen over 2026-auto's: "Ik ga niet liegen"
- 1 uur geleden
- 1
'Oplossing voor efficiëntere F1-elektromotor lag klaar, maar werd gevetood uit angst voor Audi'
- 1 uur geleden
Kelly Piquet: alles wat je moet weten over de invloedrijke vriendin van Max Verstappen
- 2 uur geleden
- 7
Sky Sports: 'Er is meer aan de hand bij Mercedes dan alleen de compressieverhouding'
- 3 uur geleden
- 8
McLaren F1-partner in Epstein-files, FIA verklaart aanpassing compressieverhouding | GPFans Recap
- Gisteren 21:42
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari
Het motorschandaal van Ferrari en de 'geheime overeenkomst' met de FIA | de grootste F1-mysteries
- 7 februari