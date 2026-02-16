De Formule 1-wereld is momenteel in de ban van de technische uitdagingen die de nieuwe reglementen voor dit seizoen met zich meebrengen. Hoewel de sport een duurzamere toekomst nastreeft, zorgen de beperkingen op het gebied van energieterugwinning voor de nodige kopzorgen bij de teams. Een veelbesproken oplossing, het gebruik van een generator (MGU) op de vooras om de batterij sneller op te laden, werd echter naar verluidt resoluut naar de prullenbak verwezen.

Het grootste struikelblok bij de nieuwe auto's is het fenomeen 'battery clipping'. De elektrische output is namelijk verdrievoudigd naar 350 kilowatt, maar omdat de terugwinning beperkt blijft tot de achteras, raakt de batterij op lange rechte stukken simpelweg te snel leeg. De elektrische ondersteuning begint al af te nemen vanaf 290 km/u en valt volledig weg bij 355 km/u. Om dit te compenseren, moeten teams nu hun toevlucht zoeken tot complexe oplossingen zoals actieve aerodynamica en het verbranden van extra brandstof om de batterij bij te laden, wat eigenlijk technisch gezien inefficiënt is.

Oplossing werd door veto geblokkeerd

Een MGU op de vooras zou een oplossing kunnen hebben geboden. Door energie terug te winnen op alle vier de wielen tijdens het remmen, had de batterij aanzienlijk sneller en voller geladen kunnen worden. Dit zou de noodzaak voor de 'Overtake Mode' en de 'Boost Mode' en de actieve aerodynamica hebben verminderd, omdat er simpelweg meer elektrische energie beschikbaar zou zijn geweest om de Formule 1-wagens op snelheid te houden. Volgens FUnoAnalisiTecnica zou er achter de schermen echter een motorfabrikant zijn geweest die energieterugwinning heeft geblokkeerd door middel van een veto. GPFans heeft begrepen dat dit Mercedes was, omdat zij de technologie van alleen het gebruik van de achteras momenteel het beste onder de knie zou hebben, maar daar hangt nog een vraagteken boven.

© Formula1.com

Angst voor vermomde 4WD

Er zou een angst zijn geweest dat het systeem bij de vooras misbruikt zou worden als een vermomd vierwielaandrijvingssysteem. Maar de MGU op de vooras zou puur en alleen gebruikt worden voor het terugwinnen van elektrische energie en niet om de voorwielen aan te sturen. De technologie werd naar verluidt geblokkeerd om te voorkomen dat Audi een technisch voordeel zou krijgen bij hun intrede in de koningsklasse. De fabrikant uit Ingolstadt beschikt namelijk over uitgebreide ervaring met dergelijke systemen uit hun tijd in het FIA World Endurance Championship. In de LMP1-klasse gebruikte Audi al een systeem waarbij energie werd teruggewonnen op de vooras via de e-tron quattro-technologie.

