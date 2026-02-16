Volgens Claire Williams is de kans klein dat George Russell en Max Verstappen ooit samen voor Mercedes zullen uitkomen. De voormalig teambaas van Williams F1 stelt dat Russell direct zijn biezen zal pakken op het moment dat de viervoudig wereldkampioen wordt gepresenteerd bij de Zilverpijlen.

Hoewel Verstappen momenteel nog een doorlopend contract heeft bij Red Bull Racing tot en met 2028, blijven de geruchten over een overstap naar Mercedes aanhouden. De onzekerheid over de pikorde onder de nieuwe technische reglementen die aankomend seizoen ingaan, voedt de speculatie. Verstappen wordt gezien als de beste coureur in het veld en ieder F1-team zou hem wel een contract aan willen bieden. Hij zal dus keuze genoeg hebben, mocht de Red Bull niet competitief zijn en mocht hij willen vertrekken. Williams vraagt zich hardop af of de Nederlander wel bij zijn huidige team blijft, zeker na eerdere ontmoetingen tussen het Verstappen-kamp en de Mercedes-top.

Verstappen en de boot met Wolff

Williams wijst op de eerdere signalen die duiden op een flirt tussen Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Ik weet het niet, blijft hij? Met die momenten met Toto Wolff op een boot. Wie weet wat er gaande is?", aldus de Britse bij Business of Sport, geciteerd door Motorsport.com. Hoewel Verstappen voor dit seizoen definitief vastligt bij Red Bull Racing, nadat een eerdere prestatieclausule in de zomer van vorig jaar verliep, kijkt de buitenwacht met veel interesse naar de ontwikkelingen voor de verdere toekomst.

Russell als tweede viool?

Mocht Mercedes er daadwerkelijk in slagen om Verstappen los te weken, dan heeft dat volgens Williams direct gevolgen voor de huidige bezetting. George Russell, die dit jaar opnieuw samen met Kimi Antonelli het rijdersduo vormt, zou in dat geval niet bereid zijn om te blijven. "Kun je je Max en George in hetzelfde team voorstellen? George gaat niet blijven hangen", stelt Williams resoluut. Zij is van mening dat Russell niet de rol van tweede coureur op zich zal nemen naast Verstappen.

Toekomst bij McLaren

Mocht een vertrek bij Mercedes aan de orde komen, dan ziet Williams al een ideale bestemming voor de vijfvoudig Grand Prix-winnaar. Volgens haar zou Russell uitstekend passen bij het team van McLaren, waar momenteel regerend wereldkampioen Lando Norris de scepter zwaait. Russell heeft momenteel een contract dat hem in ieder geval tot het einde van dit jaar aan Mercedes bindt, met een prestatieclausule die hem ook voor volgend jaar van een zitje kan verzekeren als hij bepaalde doelen haalt. "Ik denk dat George geweldig zou zijn in een McLaren. Oscar [Piastri] en Lando zijn natuurlijk briljant in een McLaren, maar als er een plek vrij zou komen, zie ik George als een echte McLaren-coureur", zo sloot Williams af.

