Fernando Alonso is inmiddels 44 jaar oud en begint aan een cruciaal jaar bij Aston Martin. Met een aflopend contract aan het einde van dit seizoen rijst de vraag of de Spanjaard ook na dit kalenderjaar nog op de grid te bewonderen is. Tijdens de wintertest in Bahrein laat de tweevoudig wereldkampioen weten dat zijn besluit over de toekomst van meer afhangt dan alleen de resultaten op de baan.

De wintertest in Bahrein is momenteel in volle gang en voor Aston Martin markeert dit jaar een nieuw tijdperk. Het team is officieel een fabrieksteam geworden door de exclusieve samenwerking met motorleverancier Honda. Met de AMR26, een bolide die onder toeziend oog van Adrian Newey is ontworpen, hoopt de renstal uit Silverstone structureel mee te doen om de overwinningen. Voor Alonso is het echter ook een moment van reflectie op de fysieke en mentale belasting van de sport, zeker met een overvolle kalender van 24 races.

Motivatie versus randzaken

Hoewel Alonso nog altijd tot de meest ervaren en fitte coureurs van het veld behoort, erkent hij dat de randzaken rondom de Formule 1 steeds zwaarder beginnen te wegen. "Ik voel me erg gemotiveerd en volledig gefocust, maar we weten allemaal hoe het is. Het gaat niet alleen om het puur sportieve aspect: er zijn zoveel evenementen en verplichtingen die, vanzelfsprekend, je energie gedurende het seizoen opslokken", klinkt het. De 44-jarige Spanjaard benadrukt dat de commerciële verplichtingen en de intensiteit van het seizoen een grote rol spelen in de afweging of hij zijn loopbaan nog verder wil verlengen.

Impact van de nieuwe reglementen

Naast de persoonlijke belasting kijkt Alonso met veel belangstelling naar de werking van de nieuwe technische reglementen die dit jaar zijn ingevoerd. De introductie van actieve aerodynamica en de nieuwe 50/50-verdeling van de krachtbronnen zorgen voor een compleet andere dynamiek in de cockpit. Alonso heeft eerder al zijn zorgen geuit over de complexiteit van deze systemen, die het rijden in zijn ogen mogelijk minder intuïtief maken. Hij wil eerst zien hoe deze veranderingen uitpakken in een racesituatie voordat hij een knoop doorhakt over zijn toekomst na dit seizoen.

Beslissing over 2027

De tweevoudig kampioen houdt alle opties open voor de periode na dit kalenderjaar. Hij wil eerst ervaren hoe competitief de nieuwe Aston Martin-Honda combinatie daadwerkelijk is en of het racen onder de nieuwe regels hem nog voldoende voldoening geeft. "We zullen moeten zien hoe deze nieuwe regels werken, of het makkelijk of moeilijk is om andere auto's te volgen en hoeveel actie we daadwerkelijk op de baan zullen zien. Al deze factoren zullen meewegen in mijn beslissing voor 2027", aldus Alonso.

Alonso heeft aangegeven dat hij het liefst op een hoogtepunt stopt, maar dat hij ook bereid is om langer door te gaan als het project bij Aston Martin meer tijd nodig heeft om tot volle wasdom te komen. De stopwatch en zijn eigen energieniveau zullen uiteindelijk de doorslag geven of hij ook volgend jaar nog deel uitmaakt van de koningsklasse. "We weten hoe het is", besluit de Spanjaard over de onvoorspelbare aard van de sport en zijn eigen carrièreverloop.

