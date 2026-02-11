De eerste testdag in Bahrein zit erop en dat betekent dat er weer een heleboel nieuwtjes naar buiten zijn gekomen. De meest gelezen berichten van vandaag, even voor je samengevat, vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag werd bekend dat Viaplay met een speciale actie komt tijdens de testdagen. Olav Mol hoort de complimenteuze woorden van Toto Wolff over Red Bull Racing en plaatst daar zijn vraagtekens bij, en Max Verstappen blikt terug op de eerste testdag in Bahrein. Dit is de GPFans Recap van woensdag 11 februari.

Verstappen eerlijk over eerste testdag: 'Geen problemen, dat was het belangrijkste'

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen kijkt tevreden terug op de openingsdag in Bahrein. De Nederlander stelt dat er geen problemen waren, wat het belangrijkste was, en dat er veel is geleerd over de nieuwe powerunit. De hele verklaring van Verstappen over zijn testdag lezen? Klik hier!

Viaplay biedt Formule 1-fans gratis toegang tot testweek Bahrein

Viaplay heeft de Formule 1-fans verrast met het nieuws dat de testweek in Bahrein, die vandaag van start gaat, deels gratis te volgen zal zijn. Waar de eerste meters van het nieuwe seizoen eind vorige maand nog achter gesloten deuren in Barcelona werden verreden, kiest de streamingdienst er nu voor om een deel van de wintertests in de woestijn open te stellen voor het grote publiek. Alles lezen over de actie van Viaplay? Klik hier!

Verstappen klokt snelste tijd in ochtendsessie Bahrein, Williams verrassend het productiefst

De allereerste 'openbare' testochtend van dit jaar zit erop in Bahrein en daar waar er in Barcelona amper informatie naar buiten kwam, is dat op deze woensdag in Sakhir gelukkig wel anders. Het werd een ochtend zonder al te veel gekkigheid. De snelste tijd kwam op naam van Max Verstappen, terwijl Carlos Sainz de meeste rondjes wist te fabriceren. Lezen hoe de ochtendsessie verliep? Klik hier!

Olav Mol ruikt onraad bij complimenten Wolff aan Red Bull Racing

Volgens F1-commentator Olav Mol moeten de complimenten van Mercedes-teambaas Toto Wolff aan Red Bull Racing en Max Verstappen met een korreltje zout worden genomen. Lezen waarom Mol twijfelt aan de uitspraken van de teambaas van Mercedes? Klik hier!

Norris pakt snelste tijd Verstappen in de middag af, Nederlander de meest productieve rijder

Na de eerste ochtend in Bahrein was het na een korte pauze van een uurtje tijd voor de middagsessie, die ook deels op de televisiekanalen te bewonderen was. In de ochtend klokte Max Verstappen de snelste tijd, een tijd die later in de middag verslagen werd door Lando Norris (1:34.669, 58 rondjes). De meeste rondjes werden gereden door Verstappen, maar liefst 136 stuks in totaal. Alles lezen over de middagsessie? Klik hier!

Hamilton uit zorgen over motorfoefje Mercedes: 'FIA moet voor gelijk speelveld zorgen'

Lewis Hamilton is nog niet helemaal tevreden na de openingsdag in Bahrein. De zevenvoudig kampioen stelt dat de wagens aanvoelen als GP2-auto’s en laat ook weten dat hij vindt dat de FIA niet te lang moet wachten om in te grijpen bij het motorfoefje van zijn voormalige werkgever, Mercedes. De hele uitleg van Hamilton lezen? Klik hier!

