Na de eerste ochtend in Bahrein was het na een korte pauze van een uurtje tijd voor de middagsessie, die ook deels op de televisiekanalen te bewonderen was. In de ochtend klokte Max Verstappen de snelste tijd, een tijd die later in de middag verslagen werd door Lando Norris (1:34.669, 58 rondjes). De meeste rondjes werden gereden door Verstappen, maar liefst 136 stuks in totaal.

Verstappen verliet vanochtend om exact 08:00 uur de pitstraat in zijn nieuwe RB22. In de openingsfase van de testdag richtte de Limburger zich vooral op het verzamelen van data met behulp van grote 'aero rakes' op zijn bolide. Halverwege de ochtend ging het tempo omhoog toen hij overschakelde naar de medium C2-band. Zijn snelste tijd werd in het restant van de ochtendsessie door niemand meer uit de boeken gereden. Met 65 afgelegde ronden in de ochtend toonde de nieuwe krachtbron van Red Bull-Ford direct de nodige mooie dingen zien.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen kilometervreter

Na een korte pauze van een uurtje was het vanaf 13:00 uur tijd voor de 'tweede' sessie van deze testdag. Ondanks het verlies van de eerste positie kende Verstappen een uiterst productieve dag. De viervoudig wereldkampioen nam de volledige woensdag voor zijn rekening en voltooide maar liefst 136 ronden in totaal, waarmee hij de meest actieve coureur van het veld was. Achter de top twee completeerde Charles Leclerc de top drie, terwijl hij 80 rondjes reed.

Problemen Mercedes en Racing Bulls

Niet voor iedereen verliep de eerste dag van de wintertest vlekkeloos. Andrea Kimi Antonelli kende een moeizame bij Mercedes. Door aanhoudende problemen in de garage moest de jonge Italiaan een groot deel van de middag toekijken en kwam hij slechts tot dertig rondjes. Sergio Pérez, die in de middag het stuur overnam bij Cadillac, verremde zich fors in bocht 1. Deze lock-up zorgde voor een beschadigde set banden en hinderde zijn programma voor de long-runs. Eerder op de dag zorgde Lewis Hamilton al voor een kortstondige gele vlag door een spin in bocht 10. Dit moment werd door de Formule 1 direct gebruikt om de nieuwe veiligheidsvoorziening te tonen, waarbij lichten op de auto knipperen zodra een coureur stilvalt op de baan.

Het team van Racing Bulls besloot de dag van Arvid Lindblad voortijdig te beëindigen. Een probleem met de brandstoftoevoer zorgde ervoor dat de rookie niet meer in actie kwam tijdens het laatste deel van de middag. Desondanks heerste er tevredenheid bij de renstal, aangezien Lindblad tot dat moment al 75 waardevolle ronden had afgelegd met de nieuwe krachtbron. Zo eindigt de eerste testdag met McLaren bovenaan, terwijl de concurrentie de nodige kilometers en data heeft kunnen verzamelen voor de rest van de week.

