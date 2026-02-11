De allereerste 'openbare' testochtend van dit jaar zit erop in Bahrein en daar waar er in Barcelona amper informatie naar buiten kwam, is dat op deze woensdag in Sakhir gelukkig wel anders. Het werd een ochtend zonder al te veel gekkigheid. De snelste tijd kwam op naam van Max Verstappen, terwijl Carlos Sainz de meeste rondjes wist te fabriceren.

Verstappen verliet om exact 08:00 uur de pitstraat in zijn nieuwe RB22. In de openingsfase van de testdag richtte de Limburger zich vooral op het verzamelen van data met behulp van grote 'aero rakes' op zijn bolide. Halverwege de ochtend ging het tempo omhoog toen hij overschakelde naar de medium C2-band. Zijn snelste tijd werd in het restant van de sessie door niemand meer uit de boeken gereden. Met 65 afgelegde ronden toonde de nieuwe krachtbron van Red Bull-Ford direct de nodige betrouwbaarheid tijdens de eerste officiële meters van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Williams verrast

Hoewel Verstappen de tijdenlijst aanvoerde, was het Williams dat de meeste kilometers wist te maken. Carlos Sainz legde maar liefst 77 ronden af, wat meer is dan een volledige Grand Prix-afstand. Dit was extra opvallend aangezien het team de eerdere shakedown in Barcelona nog aan zich voorbij moest laten gaan. Ook Arvid Lindblad was namens Racing Bulls zeer productief met 75 ronden. In de pitstraat ging de aandacht daarnaast uit naar de radicale innovaties van de concurrentie. Zo trok Audi de aandacht met een agressief sidepod-ontwerp op de R26, terwijl de door Adrian Newey ontworpen Aston Martin extreme vormen vertoonde bij de vloer en achtervleugel.

Eerste rode vlag

De sessie verliep niet voor iedereen zonder horten of stoten. Na ongeveer anderhalf uur moest de wedstrijdleiding de rode vlag zwaaien toen Franco Colapinto zijn Alpine A526 langs de kant moest parkeren vanwege een technisch mankement. De auto werd snel geborgen, waarna de Argentijn later op de ochtend wel weer in actie kon komen. Hij bleef echter steken op een totaal van 24 ronden. Ook Lewis Hamilton kende een 'momentje' tijdens zijn ochtend voor Ferrari. De Brit spinde in de eerste bocht, maar kon zijn weg zonder schade vervolgen en eindigde de sessie uiteindelijk als vierde.

Balans na de eerste vier uur

In de slotfase van de ochtend verschoof de focus van de meeste teams naar langere runs en proefstarts aan het einde van de pitstraat. Achter Verstappen en Oscar Piastri (54 ronden), die de tweede tijd klokte namens McLaren, completeerde George Russell (56 ronden) de top drie. Waar Red Bull en Racing Bulls een solide indruk maakten wat betreft de betrouwbaarheid, zal er bij Alpine werk aan de winkel zijn om de verloren tijd van de ochtend goed te maken. De coureurs maken zich nu op voor de middagsessie op het Bahrain International Circuit.

Gerelateerd