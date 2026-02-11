Lewis Hamilton is nog niet helemaal tevreden na de openingsdag in Bahrein. De zevenvoudig kampioen stelt dat de wagens aanvoelen als GP2-auto’s en laat ook weten dat hij vindt dat de FIA niet te lang moet wachten om in te grijpen bij het motorfoefje van zijn voormalige werkgever, Mercedes.

Na een teleurstellend 2025 hoopt Hamilton in 2026 beter voor de dag te komen. Voormalig race-engineer Riccardo Adami is inmiddels aangesloten bij de Ferrari Driver Academy, en de gewenste vervanger is momenteel nog niet beschikbaar. The Race meldde dat daarom Carlo Santi als tijdelijke vervanger wordt aangewezen om aan de pitmuur te staan voor de Engelsman.

Hamilton: 'Huidige auto's langzamer dan GP2-wagens'

Hamilton reageerde na afloop van de eerste testdag, waarbij hij in de ochtendsessie in actie kwam, helder tegenover Sky Sports F1: “Ik bedoel, we zijn op dit moment langzamer dan een GP2-wagen. Dus we hebben erg weinig neerwaartse druk. Ik weet niet of het langzamer is dan mijn GP2-wagen uit 2006, maar van wat ik heb gehoord, zijn we langzamer dan de GP2-auto’s. Je kunt het vergelijken met het niveau van downforce zoals in Monza, maar dan overal. Je glijdt de hele tijd met de banden. Dat voelt niet echt goed aan. In sommige bochten dan weer wel, maar dan speelt de wind op en soms heb je tegenwind, maar soms ook van achteren.”

Op de vraag van Ted Kravitz of de SF-26 mogelijk de wagen is waarmee Hamilton kan knokken om zijn achtste titel, antwoordde de zevenvoudig kampioen: “Dat is onmogelijk om nu te weten. Ik hoop dat we erbij staan. Het lijkt, afgezien van Mercedes, vrij dicht bij elkaar te liggen, maar we weten ook niet op welk brandstofniveau de rest rijdt.”

FIA moet bij Mercedes ingrijpen, volgens Hamilton

Daarnaast vindt Hamilton dat het foefje van Mercedes zo snel mogelijk moet worden verboden: “Er gaan geluiden over het brandstofniveau dat Mercedes meeneemt en het extra vermogen dat zij zouden hebben, wat de rest van ons niet heeft. Hopelijk regelt de FIA dat en zorgen ze ervoor dat we allemaal een gelijk speelveld hebben.”

