Verstappen eerlijk over eerste testdag: 'Geen problemen, dat was het belangrijkste'
Verstappen eerlijk over eerste testdag: 'Geen problemen, dat was het belangrijkste'
Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen kijkt tevreden terug op de openingsdag in Bahrein. De Nederlander stelt dat er geen problemen waren, wat het belangrijkste was, en dat er veel is geleerd over de nieuwe powerunit.
Met 136 gereden ronden sloot Verstappen de eerste testdag in Bahrein af. De tweede testweek is voor de teams het moment om onderdelen nogmaals grondig te testen en de programma’s af te werken ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daarbij komt de uitdaging met de nieuwe powerunit, waarvan Verstappen vindt dat fabrikanten die hier al langer ervaring mee hebben een voorsprong hebben.
Red Bull heeft programma afgewerkt
In een persbericht van Red Bull Racing legt Verstappen uit: “Vandaag hadden we een goede dag; we hebben veel ronden gereden en verschillende programma’s getest. Red Bull Ford Powertrains is nog een volledig nieuw project in vergelijking met anderen, dus er valt nog veel te leren en uit te zoeken voor de eerste race.” De nodige checklists zijn afgewerkt: “We hebben veel testprocedures doorlopen die we tijdens een raceweekend zouden kunnen tegenkomen. Dit is misschien eenvoudiger voor een fabrikant van een power unit die al langer meedraait, maar als je nieuw bent, moet je alles testen.”
Banden onder handen genomen
Ook de 2026-banden van Pirelli zijn door Verstappen getest: “Natuurlijk hebben we ook gewoon veel ronden gereden. Iedereen rijdt met compleet verschillende programma’s, dus we richten ons niet op rondetijden of de ranglijst, maar op het begrijpen van de auto en de banden. Het is een volledig ander circuit vergeleken met Barcelona, dus het is goed om die vergelijking te hebben.”
Het belangrijkste is volgens Verstappen dat er geen grote problemen zijn geweest. “Kijkend naar de dag ging alles goed en hebben we geen problemen gehad, wat het belangrijkste was. Daardoor kan ik me nu op vrijdag richten op wat we nog meer kunnen leren.”
Gerelateerd
Net binnen
Mol plaatst vraagtekens bij opmerking Wolff, Verstappen velt oordeel over testdag | GPFans Recap
- 3 uur geleden
'Verstappen past onorthodoxe terugschakeltechniek toe om accu op te laden'
- 3 uur geleden
VIDEO: Norris pakt snelste tijd Verstappen af tijdens eerste F1-testdag in Bahrein | GPFans News
- Gisteren 20:32
- 1
Verstappen eerlijk over eerste testdag: 'Geen problemen, dat was het belangrijkste'
- Gisteren 19:54
- 3
Hamilton uit zorgen over motorfoefje Mercedes: 'FIA moet voor gelijk speelveld zorgen'
- Gisteren 19:26
- 14
Alpine springt in het oog met opvallende achtervleugel in Bahrein
- Gisteren 18:54
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari