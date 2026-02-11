Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen kijkt tevreden terug op de openingsdag in Bahrein. De Nederlander stelt dat er geen problemen waren, wat het belangrijkste was, en dat er veel is geleerd over de nieuwe powerunit.

Met 136 gereden ronden sloot Verstappen de eerste testdag in Bahrein af. De tweede testweek is voor de teams het moment om onderdelen nogmaals grondig te testen en de programma’s af te werken ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daarbij komt de uitdaging met de nieuwe powerunit, waarvan Verstappen vindt dat fabrikanten die hier al langer ervaring mee hebben een voorsprong hebben.

Red Bull heeft programma afgewerkt

In een persbericht van Red Bull Racing legt Verstappen uit: “Vandaag hadden we een goede dag; we hebben veel ronden gereden en verschillende programma’s getest. Red Bull Ford Powertrains is nog een volledig nieuw project in vergelijking met anderen, dus er valt nog veel te leren en uit te zoeken voor de eerste race.” De nodige checklists zijn afgewerkt: “We hebben veel testprocedures doorlopen die we tijdens een raceweekend zouden kunnen tegenkomen. Dit is misschien eenvoudiger voor een fabrikant van een power unit die al langer meedraait, maar als je nieuw bent, moet je alles testen.”

Banden onder handen genomen

Ook de 2026-banden van Pirelli zijn door Verstappen getest: “Natuurlijk hebben we ook gewoon veel ronden gereden. Iedereen rijdt met compleet verschillende programma’s, dus we richten ons niet op rondetijden of de ranglijst, maar op het begrijpen van de auto en de banden. Het is een volledig ander circuit vergeleken met Barcelona, dus het is goed om die vergelijking te hebben.”

Het belangrijkste is volgens Verstappen dat er geen grote problemen zijn geweest. “Kijkend naar de dag ging alles goed en hebben we geen problemen gehad, wat het belangrijkste was. Daardoor kan ik me nu op vrijdag richten op wat we nog meer kunnen leren.”

