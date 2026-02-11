Viaplay heeft de Formule 1-fans verrast met het nieuws dat de testweek in Bahrein, die vandaag van start gaat, deels gratis te volgen zal zijn. Waar de eerste meters van het nieuwe seizoen eind vorige maand nog achter gesloten deuren in Barcelona werden verreden, kiest de streamingdienst er nu voor om een deel van de wintertests in de woestijn open te stellen voor het grote publiek.

De tweede testweek van de voorbereiding gaat vandaag, woensdag 11 februari, van start op het Bahrain International Circuit. Tijdens deze driedaagse sessie, die duurt tot en met vrijdag 13 februari, zal Viaplay dagelijks het laatste uur van de testdag live uitzenden. Nederlandse Formule 1-fans hebben geluk, want Viaplay zal één van deze uurtjes op het open net uitzenden, zo valt te lezen over de plannen van de rechtenhouder. Deze uitzendingen vinden plaats van 16:00 uur tot 17:00 uur Nederlandse tijd.

Artikel gaat verder onder video

Gratis te bekijken

De keuze om het laatste uur van de testdagen gratis aan te bieden, betekent dat fans via het open kanaal Viaplay TV kunnen meekijken. Deze zender is bij de meeste grote Nederlandse tv-aanbieders, waaronder Ziggo en KPN, te vinden op kanaal 19. Ook abonnees van Odido en Delta hebben toegang tot dit kanaal. Hierdoor kunnen ook liefhebbers zonder aanvullend abonnement een glimp opvangen van de nieuwe bolides en de eerste verrichtingen van onder meer Max Verstappen.

Analyse in Shakedown

Naast de live beelden van de actie op de baan, besteedt de zender ook in de avonduren uitgebreid aandacht aan de ontwikkelingen in Bahrein. Viaplay zendt naast het laatste uurtje van de testdag ook elke dag het programma Shakedown uit. In deze talkshow, die om 20:00 uur eveneens op het open net van Viaplay TV te zien is, worden de gebeurtenissen van de dag onder de loep genomen. Presentatrice Amber Brantsen wordt hierbij in de studio bijgestaan door vaste analisten als Tom Coronel, Ernest Knoors en Giedo van der Garde.

Sluit hier je abonnement af op F1 TV. Sluit hier je abonnement af op Viaplay.

Gerelateerd