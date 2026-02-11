Volgens F1-commentator Olav Mol moeten de complimenten van Mercedes-teambaas Toto Wolff aan Red Bull Racing en Max Verstappen met een korreltje zout worden genomen.

Hoewel de tweede testweek van het jaar in Bahrein van start is gegaan, willen de teams vooral niet in de rol van favoriet worden gedrukt. Mercedes wordt al de hele winterstop grote kansen toegedicht, en Mol vertrouwt de uitspraken van het Duitse team niet volledig. In Barcelona was George Russell vooral onder de indruk van Red Bull, Ford en bijvoorbeeld Audi, en in Bahrein heeft Wolff het ook vooral over de concurrentie.

Complimenten Wolff aan het adres van Red Bull Racing

Wolff stelde bij eerder dat Verstappen momenteel de toon zet: “Nou, ik had gehoopt dat ze slechter zouden presteren, want ze hebben het erg goed gedaan. De auto en de motor zijn momenteel de maatstaf, zou ik zeggen. En dan heb je natuurlijk Max in de auto; die combinatie is ijzersterk.” Mol suggereert dat er wellicht een bijbedoeling achter Wolffs woorden zit: “Als Toto Wolff complimenten gaat uitdelen aan de concurrent, weet je dat er meer speelt.”

Als Toto Wolff complimenten gaat uitdelen aan de concurrent weet je dat er meer speelt.

🤔



"De auto, de aandrijflijn, zijn momenteel de maatstaf."



"Ze zijn in staat om op de rechte stukken veel meer energie te leveren dan alle anderen, over meerdere ronden achter elkaar”.



Hij… pic.twitter.com/n7xiM9sxmr — Olav Mol®️ (@Olav_Mol) February 11, 2026

