Het nieuwe seizoen komt steeds dichterbij en komende week krijgen de Formule 1-teams een nieuw testmoment in Bahrein. Ook vandaag is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen en in deze GPFans Recap zetten we de meest gelezen nieuwtjes even voor je op een rijtje.

Vandaag werd duidelijk dat de FIA een stap dichterbij is bij een mogelijk verbod op het compressiefoefje van Mercedes. Red Bull Racing heeft opnieuw een aantal teamleden zien vertrekken en Zak Brown hoopt Fernando Alonso over te halen om de Indy 500 wederom namens McLaren te rijden. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 6 februari.

'Stap gezet richting mogelijk 'illegaal' verklaren Mercedes: FIA poogt regelwijziging te realiseren'

De FIA heeft naar verluidt de knoop doorgehakt over het gedoe rondom de compressieverhouding en het trucje van Mercedes. Volgens Italiaanse media heeft de internationale autosportbond er namelijk voor gekozen om het mogelijk te maken de meetmethode aan te passen vóór de F1 Grand Prix van Australië, mits vier van de vijf motorfabrikanten ermee instemmen. Dit kan de Zilverpijlen in de problemen brengen wat betreft de legaliteit van de M17-power unit. Alles lezen over het mogelijke verbod dat eraan komt? Klik hier!

Wat is turbolag en waarom zouden Red Bull Ford en Verstappen plotseling met dit probleem kampen?

Red Bull Racing debuteert in 2026 met een hagelnieuwe power unit die deels zelf is ontwikkeld en deels in samenwerking met Ford. De DM01-krachtbron die achterin de bolides van Max Verstappen en Isack Hadjar ligt, zou echter een probleem hebben met 'turbolag'. Maar wat is dat nou precies en hoe is dat zo ontstaan? GPFans legt het uit. Alles lezen over de turbolag waar Red Bull Ford last van zou hebben? Klik hier!

Grote schoonmaak bij Red Bull voor 2026: vier seniormedewerkers verlaten F1-team

Red Bull Racing maakt in aanloop naar het nieuwe seizoen een flinke personele verschuiving op de achtergrond mee. Terwijl het team uit Milton Keynes zich voorbereidt op een nieuw tijdperk in de Formule 1, is er een ontslaggolf gaande op de administratieve afdeling. Meerdere seniormedewerkers die nauw verbonden waren aan de oude garde, zijn inmiddels volgens PlanetF1 vertrokken. Alles lezen over de vertrekkende teamleden? Klik hier!

'Mercedes is bereid om met ander brandstof te rijden, om voordeel motorfoefje te dempen'

Motorleverancier Mercedes zou bereid zijn om het gevonden motorvoordeel te dempen, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. De Zilverpijlen zouden dan een ander type brandstof gebruiken, waardoor het voordeel van de compressieverhouding verdwijnt. Het onderzoek naar deze nieuwe brandstof zou voor het Duitse team waardevoller zijn dan het vermogensverschil dat door de compressieverhouding wordt verkregen. Alles lezen over de mogelijke oplossing vanuit de Zilverpijlen? Klik hier!

'Red Bull speelt sleutelrol in gevonden motorvoordeel Mercedes'

Het team van Red Bull Ford lijkt een cruciale rol te gaan spelen in het controversiële motorfoefje waarvan Mercedes gebruikmaakt. Het Oostenrijkse team hield zich tot op heden neutraal in de zaak, maar heeft zich volgens Autoracer inmiddels ook actiever in de strijd gemengd. Alles lezen over de rol van Red Bull in het gedoe rondom het gevonden voordeel van Mercedes? Klik hier!

Brown zoekt hereniging met Alonso: "Zeg ik elke keer als ik hem zie"

Als het aan McLaren-CEO Zak Brown ligt, trekt Fernando Alonso binnenkort weer een McLaren-overall aan, maar dan voor de Indy 500. De Amerikaan legt uit dat hij wel vaker polst of de Spanjaard nog zin heeft in de iconische race, maar voorlopig heeft dat nog geen resultaat opgeleverd. Lezen waarom Brown zo graag Alonso wil overhalen? Klik hier!

