Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, Belgium, 2025

Grote schoonmaak bij Red Bull voor 2026: vier seniormedewerkers verlaten F1-team

Vincent Bruins
Red Bull Racing maakt in aanloop naar het nieuwe seizoen een flinke personele verschuiving op de achtergrond mee. Terwijl het team uit Milton Keynes zich voorbereidt op een nieuw tijdperk in de Formule 1, is er een ontslaggolf gaande op de administratieve afdeling. Meerdere seniormedewerkers die nauw verbonden waren aan de oude garde, zijn inmiddels volgens PlanetF1 vertrokken.

De ontslagen komen na een turbulente tijd bij het Oostenrijkse team, waar vorig jaar al afscheid is genomen van kopstukken als teambaas Christian Horner en hoofdadviseur Helmut Marko. De reorganisatie lijkt een direct gevolg te zijn van de nieuwe richting die is ingeslagen onder leiding van de nieuwe teambaas Laurent Mekies en overkoepelend COE Oliver Mintzlaff. De hoofd marketing en commercieel directeur Oliver Hughes en hoofd communicatie Paul Smith moesten met Horner mee vertrekken, en de seniorwerkers die nu hun koffers hebben moeten pakken, komen bij dezelfde afdeling vandaan.

Bekende gezichten vertrekken uit Milton Keynes

Het gaat om vier grote namen die jarenlang een cruciale rol hebben gespeeld binnen de organisatie. Het gaat om Joanna Fleet, de HR-directeur die al sinds 2013 bij het team werkte, en Julia George, die sinds 2022 de leiding had over de partnerschappen van de renstal. Ook Simon Smith-Wright, marketingdirecteur sinds december 2024, en Alice Hedworth zullen we niet langer bij Red Bull Racing vinden. Hedworth is voor veel fans een bekend gezicht; ze was jarenlang de persvoorlichter van Sergio Pérez en werkte de afgelopen maanden nauw samen met Mekies.

Onzekerheid over reden van ontslag

Ondanks dat de personele wisselingen door Red Bull zijn bevestigd bij het eerdergenoemde Britse medium, hangt er een waas van onzekerheid over de reden van het vertrek. De vier betrokkenen zouden afgelopen dinsdag en woensdag te horen hebben gekregen dat ze weg moesten, maar kregen naar verluidt weinig tekst en uitleg over de beslissing. De vier personeelsleden kregen geen redenen te horen voor de keuze van het bedrijf om de wegen te scheiden.

