Het team van Red Bull Ford lijkt een cruciale rol te gaan spelen in het controversiële motorfoefje waarvan Mercedes gebruikmaakt. Het Oostenrijkse team hield zich tot op heden neutraal in de zaak, maar heeft zich volgens Autoracer inmiddels ook actiever in de strijd gemengd.

Het gedoe rondom het gevonden compressiefoefje van Mercedes werd tijdens de winterstop bekend. Het Duitse team zou tijdens het rijden een hogere compressieverhouding hanteren dan reglementair is toegestaan tijdens metingen. Op dat moment voldoet de power unit wel aan de regels. Waar de FIA zich in eerste instantie niet aan de kwestie wilde branden, lijkt de situatie een maand voor de seizoensstart in een stroomversnelling te komen. Autosprint meldt namelijk dat de autosportbond van plan is om nog vóór de start van het seizoen met een mogelijk aangepaste meetmethode te komen.

Beschikt Red Bull ook over het foefje?

De rol van Red Bull Ford is daarbij opvallend te noemen. Het Italiaanse medium meldt dat het team zich aanvankelijk vooral neutraal opstelde. Daarnaast is het nog altijd onduidelijk of de Oostenrijkse krachtbron over het foefje beschikt. Eerder deden verhalen de ronde over een oud-medewerker van Mercedes, inmiddels in dienst bij Red Bull, die het trucje zou hebben gedeeld. De Telegraaf verklaarde echter onlangs dat binnen Red Bull juist wordt ontkend dat er gebruik wordt gemaakt van het foefje. Opvallend is wel dat Ford-topman Mark Rushbrook in januari tegenover Marca aangaf dat er daadwerkelijk een voordeel is gevonden bij de power unit, zonder expliciet te bevestigen dat het om dit specifieke trucje ging.

Van neutrale positie naar mogelijk tegenstander van foefje

Het Duitse Auto Motor und Sport meldde deze week dat Red Bull moeite heeft om het trucje werkend te krijgen en dat het mogelijk is dat het Oostenrijkse team de pogingen inmiddels heeft opgegeven. F1-journalist Julianne Cerasoli meldt dat het Red Bull Powertrains was dat als eerste aan de bel trok over het gevonden slimmigheidje. Pas toen het team het niet kon nabootsen, werd de concurrentie ingelicht en begon het verhaal te circuleren. Dat zou verklaren waarom Red Bull nu een actievere rol inneemt en zich mogelijk schaart aan de kant van de tegenstanders van het motortrucje van Mercedes.

A info com que eu trabalhava desde a primeira reunião era de que a Red Bull Powertrains votaria com Audi, Ferrari e Honda no lance dos motores.

Mesmo sabendo o que a Mercedes estava fazendo, eles não conseguiram replicar. E informaram os demais. Foi assim que a história vazou. https://t.co/RyQj96SGz3 — Julianne Cerasoli (@jucerasoli) February 6, 2026

