Ford-topman gaat in op gevonden voordeel in power unit
Hoewel Mark Rushbrook, Global Director Ford Performance, toegeeft dat er een klein voordeeltje in de powerunit van Red Bull Ford zit, benadrukt de Amerikaan dat dit niet betekent dat de titel in 2026 daarmee automatisch binnen is.
De afgelopen weken is het veelvuldig gegaan over mogelijke mazen in de wet die door verschillende motorleveranciers zouden zijn gevonden. Mercedes zou iets hebben ontdekt met de compressieverhouding in zijn powerunit, een techniek waarover Red Bull Ford naar verluidt eveneens beschikt. Dit zou zo’n dertien tot vijftien pk extra opleveren, al zal de FIA zich hier nog over buigen na klachten van Honda, Audi en Ferrari.
Voordeeltje Red Bull Ford
In gesprek met Marca gaat Rushbrook in op het gevonden voordeeltje, al bevestigt hij niet dat het om een trucje met de compressieverhouding gaat. Wel erkent hij dat er sprake is van een klein voordeel. “Alleen een voordeel hebben op één gebied betekent niet dat je overal een voordeel hebt”, legt hij uit. “We zullen zien. Maar er zijn zoveel onderdelen nodig om succesvol te zijn: een goede auto, een sterke motor die zowel thermisch als elektrisch goed presteert, betrouwbaarheid en afstelling. Dat is de realiteit.”
Desalniettemin is Ford hard bezig met de ontwikkeling van de powerunit, waarbij alle onderdelen van belang zijn en niet zozeer één specifiek voordeel. “Er zijn veel mogelijkheden en je moet ervoor zorgen dat alles rond de motor als één geheel werkt.
