Als het aan McLaren-CEO Zak Brown ligt, trekt Fernando Alonso binnenkort weer een McLaren-overall aan, maar dan voor de Indy 500. De Amerikaan legt uit dat hij wel vaker polst of de Spanjaard nog zin heeft in de iconische race, maar voorlopig heeft dat nog geen resultaat opgeleverd.

De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 maakte in 2017 zijn debuut in de Indy 500 en deed dat namens McLaren-Honda-Andretti. De Spanjaard wist lange tijd de race te leiden, maar viel uiteindelijk uit met motorproblemen. In 2019 kreeg hij een tweede kans met het team van McLaren, maar Alonso wist zich dat jaar niet te kwalificeren voor de hoofdrace. In 2020 volgde de laatste poging van Alonso, die wederom voor McLaren koos, maar uiteindelijk als 21e over de streep kwam en kampte met technische problemen.

Brown hoopt op terugkeer Alonso bij McLaren IndyCar-team

Hoewel Alonso de Indy 500-droom lijkt te hebben opgegeven, peilt CEO Brown zo nu en dan of de Spanjaard niet toch over te halen is. "Ik zou Fernando graag weer bij de Indy 500 zien met McLaren. Daar praat ik bijna elke keer met hem over als ik hem zie", zo zegt hij in gesprek met El Chiringuito TV. "Als Fernando stopt in de Formule 1 en dit zijn laatste contractjaar is, betekent dat niet dat hij niet nog doorgaat", zo hoopt Brown op een vierde deelname van Alonso aan de Indy 500.

