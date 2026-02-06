Brown zoekt hereniging met Alonso: "Zeg ik elke keer als ik hem zie"
Brown zoekt hereniging met Alonso: "Zeg ik elke keer als ik hem zie"
Als het aan McLaren-CEO Zak Brown ligt, trekt Fernando Alonso binnenkort weer een McLaren-overall aan, maar dan voor de Indy 500. De Amerikaan legt uit dat hij wel vaker polst of de Spanjaard nog zin heeft in de iconische race, maar voorlopig heeft dat nog geen resultaat opgeleverd.
De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 maakte in 2017 zijn debuut in de Indy 500 en deed dat namens McLaren-Honda-Andretti. De Spanjaard wist lange tijd de race te leiden, maar viel uiteindelijk uit met motorproblemen. In 2019 kreeg hij een tweede kans met het team van McLaren, maar Alonso wist zich dat jaar niet te kwalificeren voor de hoofdrace. In 2020 volgde de laatste poging van Alonso, die wederom voor McLaren koos, maar uiteindelijk als 21e over de streep kwam en kampte met technische problemen.
Brown hoopt op terugkeer Alonso bij McLaren IndyCar-team
Hoewel Alonso de Indy 500-droom lijkt te hebben opgegeven, peilt CEO Brown zo nu en dan of de Spanjaard niet toch over te halen is. "Ik zou Fernando graag weer bij de Indy 500 zien met McLaren. Daar praat ik bijna elke keer met hem over als ik hem zie", zo zegt hij in gesprek met El Chiringuito TV. "Als Fernando stopt in de Formule 1 en dit zijn laatste contractjaar is, betekent dat niet dat hij niet nog doorgaat", zo hoopt Brown op een vierde deelname van Alonso aan de Indy 500.
Gerelateerd
Net binnen
Horner zag sollicitatiegesprek mislukken toen vrouw Geri erbij kwam: 'Hij tekende voor Mercedes'
- 5 minuten geleden
GP van Australië bezig met eerste voorbereidingen op seizoensopener | F1 Shorts
- 49 minuten geleden
- 44
Benetton B192 van Michael Schumacher voor gigabedrag verkocht
- 1 uur geleden
'Mercedes is bereid om met ander brandstof te rijden om voordeel motorfoefje te dempen'
- 1 uur geleden
- 2
'F1-teams drie maanden vóór Mercedes-geruchten al door FIA gewaarschuwd over loopholes'
- 2 uur geleden
Brown zoekt hereniging met Alonso: "Zeg ik elke keer als ik hem zie"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari
Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"
- 19 januari