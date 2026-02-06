'Stap gezet richting mogelijk 'illegaal' verklaren Mercedes: FIA poogt regelwijziging te realiseren'
De FIA heeft naar verluidt de knoop doorgehakt over het gedoe rondom de compressieverhouding en het trucje van Mercedes. Volgens Italiaanse media heeft de internationale autosportbond er namelijk voor gekozen om het mogelijk te maken de meetmethode aan te passen vóór de F1 Grand Prix van Australië, mits vier van de vijf motorfabrikanten ermee instemmen. Dit kan de Zilverpijlen in de problemen brengen wat betreft de legaliteit van de M17-power unit.
De compressieverhouding in de verbrandingsmotor moet vanaf aankomend seizoen 16:1 zijn, maar volgens het rumoer in de paddock zou deze bij de Mercedes nog steeds op 18:1 zitten, wanneer de motor warm draait. In de technische reglementen staat momenteel aangegeven dat de FIA de compressieverhouding zal checken bij omgevingstemperatuur, en dan is het bij Mercedes wél 16:1. Maar omdat een grotere compressieverhouding extra vermogen oplevert, wilden Audi, Ferrari en Honda dat er ingegrepen werd. Zij vinden namelijk dat de compressieverhouding altijd 16:1 moet zijn, ook als de motor warm draait. Ondertussen zou Red Bull Ford zelf met de ontwikkeling van het trucje bezig zijn geweest.
Vurige reacties van Mercedes
De FIA heeft inmiddels meerdere vergaderingen gehad met de verschillende motorfabrikanten in de Formule 1 om deze kwestie te bespreken. Het heeft geleid tot vurige reacties van Mercedes. "Onze motor is legaal. Dat heeft de FIA al bevestigd. We houden ons aan alle reglementen, dat is heel duidelijk", zo werd teambaas Toto Wolff geciteerd door De Telegraaf. "Blijkbaar zijn er speciale en geheime vergaderingen belegd en zijn er brieven gestuurd met onze motor als onderwerp. Zorg gewoon dat je je sh*t op orde hebt." Het hoofd van Mercedes-Benz, Ola Källenius, zou zich bij Wolff hebben aangesloten en zou zelfs dreigen met een rechtszaak, als de power unit tóch illegaal verklaard wordt.
Geen unanimiteit nodig voor regelwijziging
Autosprint heeft zojuist gemeld dat de FIA ervoor heeft gekozen om het mogelijk te maken dat de meetmethode vóór de seizoensopener aangepast wordt.
Dit moet met goedkeuring gebeuren van de FIA, van de Formule 1 en van vier van de vijf motorfabrikanten. Voor deze regelwijziging is er dus niet meer unanimiteit nodig, wat eerst het geval zou zijn geweest. Aangezien Mercedes nooit zou instemmen met een regelwijziging, was het eerst dus onmogelijk om de meetmethode aan te passen.
Red Bull zou ondertussen Mercedes de rug hebben toegekeerd, omdat Red Bull Ford op problemen is gestuit met haar eigen ontwikkeling van het trucje rondom de compressieverhouding. En dus wordt verwacht dat zij zich zullen aansluiten bij Audi, Ferrari en Honda om op die manier met vier tegen één te kunnen stemmen.
Gaat de regelwijziging in, dan zal de statische test bij de scrutineering niet meer gebeuren met een koude motor die uitstaat, maar met een warme motor die een tijdje aan staat. Het kan ertoe leiden dat de Mercedes-motor illegaal wordt verklaard, als inderdaad blijkt dat deze een grotere compressieverhouding dan 16:1 heeft met een warme motor. Dit heeft uiteraard een impact op niet alleen Mercedes, maar alle teams die met een Mercedes-krachtbron rijden, dus ook Alpine, McLaren en Williams.
