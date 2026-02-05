De FIA heeft naar verluidt groen licht gegeven voor het motorfoefje dat Mercedes heeft ontwikkeld. Toch blijven Audi, Ferrari en Honda lobbyen voor een verbod op het trucje. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is de CEO van Mercedes-Benz er klaar mee en overweegt hij een stap naar de rechter, mocht de FIA onder druk van de rivalen alsnog besluiten in te grijpen.

Het gaat om het gevonden trucje van Mercedes met betrekking tot de compressieverhouding van de power unit. Reglementair is vastgelegd dat deze in 2026 op 16:1 moet liggen, terwijl het de afgelopen jaren 18:1 was. Het Duitse team heeft echter een manier gevonden om tijdens de FIA-testmomenten alsnog de verplichte 16:1-verhouding aan te houden, maar tijdens het rijden de verhouding op 18:1 te krijgen. Daardoor heeft het team, naar verluidt, extra vermogen gevonden, tot ongenoegen van Ferrari, Honda en Audi. De rivalen spreken van een techniek die indruist tegen de geest van het reglement.

Wolff wuift kritiek rivalen weg

Toto Wolff beet eerder deze week al van zich af door te stellen dat de concurrentie zich beter met hun eigen auto kan bemoeien. “Onze motor is legaal. Dat heeft de FIA al bevestigd. We houden ons aan alle reglementen, dat is heel duidelijk,” zo verklaarde de teambaas. Daarnaast merkt hij op dat de rivalen simpelweg hun eigen auto niet op orde hebben. “Dus zorg gewoon dat je je sht op orde hebt… Ze houden geheime vergaderingen, sturen geheime brieven en blijven manieren proberen te verzinnen om te testen die simpelweg niet bestaan.”*

'Voorzitter Mercedes-Benz overweegt rechtszaak bij ingrijpen FIA'

Volgens het Italiaanse medium staat de voorzitter van Mercedes-Benz Group AG, Ola Källenius, vierkant achter Wolff. Het Duitse team is er zeker van dat het niets onreglementairs uitvoert. Mocht de FIA later in het seizoen alsnog bepalen dat de klachten van Ferrari, Honda en Audi gegrond zijn en het reglement tussentijds wijzigen, dan zou Kallenius bereid zijn naar de rechter te stappen om het besluit tegen te houden.

