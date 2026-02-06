Red Bull Racing debuteert in 2026 met een hagelnieuwe power unit die deels zelf is ontwikkeld en deels in samenwerking met Ford. De DM01-krachtbron die achterin de bolides van Max Verstappen en Isack Hadjar ligt, zou echter een probleem hebben met 'turbolag'. Maar wat is dat nou precies en hoe is dat zo ontstaan? GPFans legt het uit.

De Formule 1-auto's voor aankomend seizoen hebben op motorisch en op aerodynamisch gebied een flinke makeover gekregen. De verbrandingsmotor is nog altijd een V6 van 1,6 liter, maar de opzet is compleet anders geworden. Het elektrische vermogen vanuit de batterij moet voor de helft van het totale vermogen zorgen, aangezien het omhoog is gegaan van 120 naar 350 kilowatt. Het elektrisch vermogen wordt opgewekt via de MGU-K, die mechanisch is verbonden aan de krukas en zowel als generator als elektrische motor functioneert. Tijdens het remmen en het loslaten van het gas wordt er energie gegenereerd, dat wordt opgeslagen in de batterij.

MGU-H verdwijnt uit Formule 1-power units

Van 2014 tot en met 2025 hadden de F1-bolides ook nog een MGU-H. Dit won niet elektrische energie terug door verbonden te zijn aan de krukas, maar het werd geplaatst tussen de compressor en de turbine van de turbo. Het gebruikte de entropie van de uitlaatgassen, de hitte die werd uitgestoten, om de turbine op hoge toeren te laten draaien, terwijl de MGU-K aan het opladen was. De energie van de uitlaatgassen werd omgezet in extra elektrische energie. Bij het opstellen van de 2026-reglementen besloten de FIA en de Formule 1 om de MGU-H weg te laten, omdat het relatief gezien ingewikkeld en duur was.

Turbolag terug door verdwijning MGU-H

Met behulp van de MGU-H werd er niet alleen extra elektrisch vermogen opgeslagen, maar als eigen elektrische motortje loste het ook het probleem van turbolag op. Turbolag is de vertraging tussen het indrukken van het gaspedaal en het extra vermogen van de turbo voelen. Dit gebeurt, omdat de turbine tijd nodig heeft om hoge toeren te bereiken, maar met de MGU-H bleef de turbine op hoge toeren draaien, wanneer coureurs remden of van het gas gingen. Omdat de MGU-H is verdwenen, is turbolag dus teruggekeerd voor 2026.

Turbolag mogelijke veroorzaker van crash Hadjar

De Formule 1-teams moeten nu andere oplossingen vinden om het effect van de turbolag enigzins weg te nemen en de ene renstal zal daar beter in zijn dan de ander. Hoe groter het effect van de turbolag, hoe minder geleidelijk het vermogen wordt opgebouwd bij het indrukken van het gaspedaal. Een plotselinge piek van vermogen zorgt voor een onvoorspelbare auto en kan leiden tot kleine foutjes of zelfs crashes, zoals die van Isack Hadjar tijdens de Barcelona-shakedown. Het is dan ook Red Bull Ford dat kampt met een turbolag-probleem, volgens verschillende berichten vanuit de paddock. Het team van Max Verstappen en Hadjar zal tijdens de wintertest in Bahrein en voorbereidend op de seizoensopener in Australië zich storten op het zoeken naar een oplossing.

