'Mercedes is bereid om met ander brandstof te rijden om voordeel motorfoefje te dempen'
'Mercedes is bereid om met ander brandstof te rijden om voordeel motorfoefje te dempen'
Motorleverancier Mercedes zou bereid zijn om het gevonden motorvoordeel te dempen, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. De Zilverpijlen zouden dan een ander type brandstof gebruiken, waardoor het voordeel van de compressieverhouding verdwijnt. Het onderzoek naar deze nieuwe brandstof zou voor het Duitse team waardevoller zijn dan het vermogensverschil dat door de compressieverhouding wordt verkregen.
Tijdens de winterstop werd bekend dat Mercedes een loophole in het reglement heeft gevonden. Zo heeft de FIA voor 2026 vastgesteld dat de compressieverhouding op 16:1 moet liggen, maar Mercedes kan tijdens het rijden 18:1 halen. Het cruciale punt hierbij is de manier van meten door de FIA: de wagen wordt gecontroleerd op kamertemperatuur en niet op rijtemperatuur, waardoor de verhouding tijdens de controle netjes op 16:1 blijft staan. Hoewel Mercedes daarmee niet direct een overtreding begaat, zien Ferrari, Audi en Honda het als een foefje dat tegen de geest van het reglement ingaat.
Verandering van brandstof
Het medium meldt dat Mercedes bereid is om de eerste paar races te rijden met brandstof die een lager calorisch vermogen heeft dan wat Petronas normaal goedkeurt. Dat zou het theoretische voordeel van circa 10 pk dat door het foefje wordt gevonden, compenseren. Het Duitse team zou deze oplossing prefereren boven eventuele nieuwe meetmethoden, omdat het onderzoek naar de brandstof volgens hen waardevoller is dan het extra vermogen dat door het compressiefoefje wordt gegenereerd.
Gerelateerd
Net binnen
Horner zag sollicitatiegesprek mislukken toen vrouw Geri erbij kwam: 'Hij tekende voor Mercedes'
- 10 minuten geleden
GP van Australië bezig met eerste voorbereidingen op seizoensopener | F1 Shorts
- 53 minuten geleden
- 44
Benetton B192 van Michael Schumacher voor gigabedrag verkocht
- 1 uur geleden
'Mercedes is bereid om met ander brandstof te rijden om voordeel motorfoefje te dempen'
- 2 uur geleden
- 2
'F1-teams drie maanden vóór Mercedes-geruchten al door FIA gewaarschuwd over loopholes'
- 2 uur geleden
Brown zoekt hereniging met Alonso: "Zeg ik elke keer als ik hem zie"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari
Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"
- 19 januari