Motorleverancier Mercedes zou bereid zijn om het gevonden motorvoordeel te dempen, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. De Zilverpijlen zouden dan een ander type brandstof gebruiken, waardoor het voordeel van de compressieverhouding verdwijnt. Het onderzoek naar deze nieuwe brandstof zou voor het Duitse team waardevoller zijn dan het vermogensverschil dat door de compressieverhouding wordt verkregen.

Tijdens de winterstop werd bekend dat Mercedes een loophole in het reglement heeft gevonden. Zo heeft de FIA voor 2026 vastgesteld dat de compressieverhouding op 16:1 moet liggen, maar Mercedes kan tijdens het rijden 18:1 halen. Het cruciale punt hierbij is de manier van meten door de FIA: de wagen wordt gecontroleerd op kamertemperatuur en niet op rijtemperatuur, waardoor de verhouding tijdens de controle netjes op 16:1 blijft staan. Hoewel Mercedes daarmee niet direct een overtreding begaat, zien Ferrari, Audi en Honda het als een foefje dat tegen de geest van het reglement ingaat.

Verandering van brandstof

Het medium meldt dat Mercedes bereid is om de eerste paar races te rijden met brandstof die een lager calorisch vermogen heeft dan wat Petronas normaal goedkeurt. Dat zou het theoretische voordeel van circa 10 pk dat door het foefje wordt gevonden, compenseren. Het Duitse team zou deze oplossing prefereren boven eventuele nieuwe meetmethoden, omdat het onderzoek naar de brandstof volgens hen waardevoller is dan het extra vermogen dat door het compressiefoefje wordt gegenereerd.

