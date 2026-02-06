Christian Horner, die momenteel zijn gardening leave-periode uitzit na zijn vertrek bij Red Bull Racing afgelopen zomer, heeft een bijzonder verhaal gedeeld over een mislukte poging om personeel te werven. In de Christian O'Connell-show blikt de Brit terug op een sollicitatiegesprek dat door zijn vrouw, Geri Halliwell, een totaal onverwachte wending kreeg.

Horner spreekt vol lof over de rol die zijn partner speelde tijdens zijn jaren aan de top van de Formule 1. "Ze is fantastisch", stelt de voormalig teambaas. "De persoon met wie je het meest deelt, is je partner. Wat je meeneemt naar huis, deel je. Ik herinner me dat ik tijdens de coronaperiode mensen aan het interviewen was voor het nieuwe motorproject. Vorige week vond het debuut plaats." Daarmee doelt hij op de nieuwe krachtbron van Red Bull Powertrains, die onlangs voor het eerst in actie kwam tijdens de shakedown in Barcelona.

Koffie van 'Ginger Spice'

Tijdens de opstartfase van het motorproject had Horner zijn zinnen gezet op een specifieke kandidaat die hij graag wilde toevoegen aan het team in Milton Keynes. De sfeer tijdens het gesprek veranderde echter volledig toen Halliwell de kamer binnenkwam om de heren van een drankje te voorzien. "Er was één iemand die ik echt wilde binnenhalen. Geri bracht een kop koffie, en ik zag dat hij een beetje verrast was dat 'Ginger Spice' koffie voor ons kwam brengen. Hij zei: 'Oh, maar ik ben muzikant', waarna zij vroeg wat hij deed. Hij zei: 'Ik speel gitaar'", aldus Horner.

Muzikaal intermezzo

Wat volgde was geen technisch verhoor over pk's of de complexe reglementen voor de nieuwe motoren, maar een muzikaal intermezzo in huize Horner. De sollicitant werd door de echtgenote van Horner uitgedaagd om zijn talenten op een heel ander vlak te tonen dan waarvoor hij in eerste instantie was gekomen. "Vijf minuten later kwam zij terug met een gitaar en zei: 'Speel maar.' Deze man kwam voor een sollicitatiegesprek en eindigde met het zingen van Iraanse liefdesliedjes."

Overstap naar de concurrent

Hoewel de sfeer tijdens de ontmoeting uitstekend leek, pakte de uitkomst voor Red Bull Racing minder goed uit. De muzikale serenade aan het adres van Halliwell bleek namelijk de inleiding voor een overstap naar de grote rivaal. "Geri luisterde, en jawel: hij tekende de volgende dag bij Mercedes!", zo sluit Horner het verhaal lachend af. De beoogde versterking koos dus, ondanks de persoonlijke ontvangst, voor een toekomst bij de Duitse renstal.

