'Red Bull Ford kampt met motorprobleem', Nieuwe ontdekking bij 'illegale' Mercedes | GPFans Recap

We zijn nog maar een week verwijderd van de eerste officiële wintertest op het Bahrain International Circuit. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

De F1-power units voor 2026 waren ook nu weer het onderwerp van gesprek. Red Bull Ford zou problemen hebben met 'turbolag', terwijl er een nieuwe ontdekking gedaan is over de werking van de Mercedes-krachtbron. De Mercedes-bolide zelf zit naar verluidt meerdere kilo's boven het minimumgewicht, wat meer dan een tiende per ronde kan kosten. Verder heeft Kelly Piquet, de partner van Max Verstappen, foto's gedeeld van haar levensstijl en ziet Daniel Ricciardo de Nederlander voor het eerst met 'zijn' nummer 3. Ondertussen zou de overheid van India bezig zijn om de Formule 1 terug te brengen naar het Buddh International Circuit, maar moet het eerst zeer opmerkelijke wetten in de prullenbak smijten.

Kelly Piquet zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met kiekje van luxe levensstijl

Kelly Piquet, de partner van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, deelt via haar Instagram vaak inkijkjes in haar luxueuze levensstijl. Of het nu gaat om zonsondergang-doordrenkte foto’s van hun zomervakanties aan boord van superjacht Unleash the Lion of haar designeroutfits: de Braziliaanse pronkt met een benijdenswaardig leven. Lees hier het hele artikel over Kelly Piquet.

Ricciardo ziet 'zijn' nummer 3 op pet van Verstappen: "Het is prachtig"

Max Verstappen begint het Formule 1-seizoen van 2026 met startnummer 3, nadat hij zijn felbegeerde nummer 1 heeft moeten inleveren bij kersvers wereldkampioen Lando Norris. Daniel Ricciardo, die Verstappen toestemming gaf om 'zijn' nummer over te nemen, ziet deze voor het eerst. Lees hier het hele artikel over Daniel Ricciardo en Max Verstappen.

Red Bull Ford-krachtbron mogelijk problematisch: "Turbo reageert te traag"

Max Verstappen en zijn nieuwe teammaat Isack Hadjar hebben mogelijk slecht nieuws gekregen in aanloop naar de eerste officiële wintertest van het Formule 1-seizoen. De gloednieuwe Red Bull-motor die in samenwerking met Ford is ontwikkeld, zou naar verluidt serieuze problemen hebben. Formule 1-journalist Larios Miquel bracht in een YouTube-video naar buiten dat er sprake is van serieuze oververhitting achterin de RB22, maar dat is niet het grootste probleem. Miquel spreekt over een zogenaamd 'lag-probleem' van de Red Bull-motor. Lees hier het hele artikel over mogelijke problemen met de Red Bull Ford DM01.

'Mercedes ontwikkelde speciaal 'zakje' om trucje met compressieverhouding mogelijk te maken'

Al sinds halverwege december, niet lang na de 2025-seizoensfinale in Abu Dhabi, wordt er gesproken over een 'foefje' van Mercedes met de compressieverhouding in de nieuwe power unit. Er zou nu meer duidelijkheid zijn over hoe het precies werkt. Het heeft te maken met een 'zakje' die de engineers van de Zilverpijlen speciaal zouden hebben gecreëerd om de verhoogde compressieverhouding te realiseren. Het gaat mogelijk veel sterker in tegen de geest van de reglementen, wat de woede van de andere F1-teams nog beter kan verklaren. Lees hier het hele artikel over hoe het 'foefje' van Mercedes eigenlijk werkt.

'Overheid India wil af van bizarre belastingregels in de hoop F1 terug te brengen'

India zet naar verluidt serieuze stappen om de Grand Prix van de Formule 1 daar terug te brengen. Het verdween na 2013 van de kalender, voornamelijk omdat de Formule 1 door de deelstaat Uttar Pradesh werd gezien als 'entertainment' in plaats van 'sport'. Dit leidde tot extreem hoge belastingtarieven, waaronder een entertainmentbelasting van zo'n 40% op ticketverkopen, en hoge invoerrechten op alle spullen van de F1-teams. Het Indiase Hooggerechtshof oordeelde destijds ook dat het circuit een 'permanente inrichting' was van Formula One Management en dus was er inkomstenbelasting op commerciële opbrengsten. Coureurs en teams moesten een deel van hun inkomen inleveren via de Indiase belastingdienst. De overheid zou nu vastberaden zijn om die fiscale en bureaucratische obstakels weg te nemen. Lees hier het hele artikel over de mogelijke terug van de Grand Prix van India.

'Nieuw probleem duikt op bij Mercedes: bijna anderhalf tiende per ronde verlies'

Vergeleken met vorig jaar moeten de Formule 1-auto's van 2026 korter, smaller en lichter worden. Het gewicht omlaag brengen, blijkt echter een enorme uitdaging. Williams heeft bevestigd dat het tot dusver niet het nieuwe minimumgewicht heeft bereikt. Mercedes heeft naar verluidt dezelfde problemen. De W17-bolide zou 772,0kg wegen en is naar verluidt dus vier kilo te zwaar. Aangezien elke kilogram zo'n 0,030 à 0,035 seconden per ronde verschil kan maken, is de Mercedes dus eigenlijk 0,120 tot 0,140 seconden per ronde te langzaam. Lees hier het hele artikel over het gewicht van de Mercedes.

