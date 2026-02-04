'Overheid India wil af van bizarre belastingregels in de hoop F1 terug te brengen'
India zet naar verluidt serieuze stappen om de Grand Prix van de Formule 1 daar terug te brengen. De overheid zou vastberaden zijn om de fiscale en bureaucratische obstakels weg te nemen die in 2013 leidden tot het verdwijnen van de race op het Buddh International Circuit.
De Grand Prix van India verdween na 2013 van de kalender, voornamelijk omdat de Formule 1 door de deelstaat Uttar Pradesh werd gezien als 'entertainment' in plaats van 'sport'. Dit leidde tot extreem hoge belastingtarieven, waaronder een entertainmentbelasting van zo'n 40% op ticketverkopen, en hoge invoerrechten op alle spullen van de F1-teams. Het Indiase Hooggerechtshof oordeelde destijds ook dat het circuit een 'permanente inrichting' was van Formula One Management en dus was er inkomstenbelasting op commerciële opbrengsten. Coureurs en teams moesten een deel van hun inkomen inleveren via de Indiase belastingdienst. De financiële druk was simpelweg te groot voor de organisatoren om de race haalbaar te maken.
India terug op de kalender?
Er zouden nu ingrijpende hervormingen in de belastingwetgeving van India moeten komen die de weg vrij kunnen maken voor een terugkeer van de Formule 1. Het zou dan weer als 'sport' worden gezien in plaats van 'entertainment'. De overheid hoopt op die manier de koningsklasse gauw terug te zien op het circuit van Buddh in Greater Noida, meldt journalist Nikhil Naz van onder andere Sports Today. Buddh heeft nog steeds de FIA Grade 1-certificering die nodig is om een F1-race te organiseren.
Realistisch gezien is er pas vanaf 2028 weer plek op de kalender. De Dutch Grand Prix verdwijnt na dit jaar, maar Portugal heeft al haar handtekening gezet om die plek op te vullen. Het contract van Las Vegas loopt na 2027 af en, vanwege een roulatiesysteem, wordt er in 2028 geen Grand Prix van België gehouden. Over twee jaar zijn er momenteel dus nog twee plekjes vrij.
