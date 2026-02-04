Vergeleken met vorig jaar moeten de Formule 1-auto's van 2026 korter, smaller en lichter worden. Het gewicht omlaag brengen, blijkt echter een enorme uitdaging. Williams heeft bevestigd dat het tot dusver niet het nieuwe minimumgewicht heeft bereikt. Mercedes heeft naar verluidt dezelfde problemen.

De bolides van het aankomende F1-seizoen worden dus kleiner en lichter. De wielbasis gaat van 3,60 naar 3,40 meter, de breedte gaat van 2,00 naar 1,90 meter, van de vloerbreedte gaat nog eens 15 centimeter af en het minimumgewicht gaat van 800 naar 768 kilogram. De FIA hoopt dat ze op deze manier wendbaarder worden en dat er dus beter mee geracet kan worden. Lichtere auto's ontwikkelen blijkt echter heel lastig, zeker aangezien de power unit flink zwaarder is geworden. Halverwege januari kwamen er berichten naar buiten dat Alpine en Audi het minimumgewicht hadden bereikt. Nu lijken er juist twee teams te zijn wiens auto's op een dieet moeten.

Williams bevestigt te zware auto

Het gaat om Williams en Mercedes. Het eerstgenoemde team moest de shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya overslaan, omdat ze vertragingen hadden opgelopen. Dat klinkt ernstiger dan dat het waarschijnlijk is, omdat de vertragingen kwamen door het afwachten wat de beste ideeën voor het 2026-concept zouden zijn, niet per se omdat Williams de nieuwe reglementen totaal niet onder de knie krijgt. Williams heeft zelf via een lijst van specificaties van de FW48-bolide laten weten dat het gewicht 772,4kg is, bijna vier en een halve kilo zwaarder dan het minimumgewicht dus.

© Atlassian Williams F1 Team

Mercedes eveneens boven het minimumgewicht

Geruchten doen de ronde dat de W17-bolide, die de meeste kilometers aflegde tijdens de wintertest in Spanje door precies vijfhonderd ronden te voltooien, ook boven het minimumgewicht zit. De nieuwe Mercedes zou 772,0kg wegen en is naar verluidt dus vier kilo te zwaar.

Een van de manieren waarop teams gewicht kwijt konden raken, was door gedeeltes van de auto niet te verven of er geen stickers op te plakken, maar dat is vanaf 2026 lastiger, omdat er een nieuwe regel is dat maximaal 45 procent van de auto 'naakt carbon' mag zijn.

Aangezien elke kilogram zo'n 0,030 à 0,035 seconden per ronde verschil kan maken, is de Mercedes dus eigenlijk 0,120 tot 0,140 seconden per ronde te langzaam.

