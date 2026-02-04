Al sinds halverwege december, niet lang na de 2025-seizoensfinale in Abu Dhabi, wordt er gesproken over een 'foefje' van Mercedes met de compressieverhouding in de nieuwe power unit. Er zou nu meer duidelijkheid zijn over hoe het precies werkt. Het gaat mogelijk veel sterker in tegen de geest van de reglementen, wat de woede van de andere F1-teams nog beter kan verklaren.

De compressieverhouding moet vanaf dit jaar 16:1 zijn, maar naar verluidt zou deze bij de Zilverpijlen nog steeds op 18:1 zitten, wanneer de motor warm draait. In de technische reglementen staat aangegeven dat de FIA de compressieverhouding zal checken bij omgevingstemperatuur, en dan is het bij Mercedes wél 16:1. Een grotere compressieverhouding levert extra vermogen op. Eerst werd gedacht dat de Duitse grootmacht een ander materiaal in de cilinder gebruikte om te kunnen sjoemelen met de compressieverhouding. Naar verluidt gaat het echter om een heel eigen systeem dat puur voor dit 'foefje' is ontwikkeld.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes ontwikkelde 'zakje' in de motor

De Mercedes-engineers hebben mogelijk een klein zakje met een volume van één kubieke centimeter via een zeer dun kanaaltje met de verbrandingskamer van de motor kunnen verbinden. De toegang tot dit kanaaltje zou zich in de buurt van de bougieplug moeten bevinden, aan de bovenkant van de cilinder. Bij de FIA-check bij omgevingstemperatuur vult dit zakje zich, wanneer de zuiger omhoog beweegt. Maar tijdens het rijden, bij hogere temperaturen omdat de motor warmloopt op hoge snelheid, zou een kritische drukwaarde worden overschreden, meldt het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport. Het volume kan zich daardoor niet uitzetten via het smalle kanaaltje, wat leidt tot een grotere compressieverhouding.

Dat er iets speciaals ontwikkeld is om het trucje mogelijk te maken, zou als een grotere stap over de grens gezien kunnen worden dan als er puur een ander materiaal is gebruikt, zoals eerst werd gedacht.

Related image

Vergaderingen en reactie Toto Wolff

Toto Wolff is de beschuldigingen dat zijn power unit 'illegaal' zou zijn, helemaal beu: "Onze motor is legaal. Dat heeft de FIA al bevestigd. We houden ons aan alle reglementen, dat is heel duidelijk", begon de Mercedes-teambaas, geciteerd door De Telegraaf. "Ik begrijp niet dat sommige teams meer bezig lijken te zijn met anderen dan met zichzelf. Blijkbaar zijn er speciale en geheime vergaderingen belegd en zijn er brieven gestuurd met onze motor als onderwerp." De Oostenrijker heeft dan ook een duidelijke boodschap voor zijn rivalen: "Zorg gewoon dat je je sh*t op orde hebt..."

De FIA hield op 22 januari al een vergadering met de motorleveranciers om het gesjoemel van Mercedes te bespreken. Volgens The Race zitten er nog twee bijeenkomsten aan te komen.