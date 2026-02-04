close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Mercedes-AMG Petronas F1 Team x GPFANS

'Mercedes ontwikkelde speciaal 'zakje' om trucje met compressieverhouding mogelijk te maken'

'Mercedes ontwikkelde speciaal 'zakje' om trucje met compressieverhouding mogelijk te maken'

Vincent Bruins
Credit for photo: Mercedes-AMG Petronas F1 Team x GPFANS

Al sinds halverwege december, niet lang na de 2025-seizoensfinale in Abu Dhabi, wordt er gesproken over een 'foefje' van Mercedes met de compressieverhouding in de nieuwe power unit. Er zou nu meer duidelijkheid zijn over hoe het precies werkt. Het gaat mogelijk veel sterker in tegen de geest van de reglementen, wat de woede van de andere F1-teams nog beter kan verklaren.

De compressieverhouding moet vanaf dit jaar 16:1 zijn, maar naar verluidt zou deze bij de Zilverpijlen nog steeds op 18:1 zitten, wanneer de motor warm draait. In de technische reglementen staat aangegeven dat de FIA de compressieverhouding zal checken bij omgevingstemperatuur, en dan is het bij Mercedes wél 16:1. Een grotere compressieverhouding levert extra vermogen op. Eerst werd gedacht dat de Duitse grootmacht een ander materiaal in de cilinder gebruikte om te kunnen sjoemelen met de compressieverhouding. Naar verluidt gaat het echter om een heel eigen systeem dat puur voor dit 'foefje' is ontwikkeld.

Mercedes ontwikkelde 'zakje' in de motor

De Mercedes-engineers hebben mogelijk een klein zakje met een volume van één kubieke centimeter via een zeer dun kanaaltje met de verbrandingskamer van de motor kunnen verbinden. De toegang tot dit kanaaltje zou zich in de buurt van de bougieplug moeten bevinden, aan de bovenkant van de cilinder. Bij de FIA-check bij omgevingstemperatuur vult dit zakje zich, wanneer de zuiger omhoog beweegt. Maar tijdens het rijden, bij hogere temperaturen omdat de motor warmloopt op hoge snelheid, zou een kritische drukwaarde worden overschreden, meldt het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport. Het volume kan zich daardoor niet uitzetten via het smalle kanaaltje, wat leidt tot een grotere compressieverhouding.

Dat er iets speciaals ontwikkeld is om het trucje mogelijk te maken, zou als een grotere stap over de grens gezien kunnen worden dan als er puur een ander materiaal is gebruikt, zoals eerst werd gedacht.

Related image
Related image

Vergaderingen en reactie Toto Wolff

Toto Wolff is de beschuldigingen dat zijn power unit 'illegaal' zou zijn, helemaal beu: "Onze motor is legaal. Dat heeft de FIA al bevestigd. We houden ons aan alle reglementen, dat is heel duidelijk", begon de Mercedes-teambaas, geciteerd door De Telegraaf. "Ik begrijp niet dat sommige teams meer bezig lijken te zijn met anderen dan met zichzelf. Blijkbaar zijn er speciale en geheime vergaderingen belegd en zijn er brieven gestuurd met onze motor als onderwerp." De Oostenrijker heeft dan ook een duidelijke boodschap voor zijn rivalen: "Zorg gewoon dat je je sh*t op orde hebt..."

De FIA hield op 22 januari al een vergadering met de motorleveranciers om het gesjoemel van Mercedes te bespreken. Volgens The Race zitten er nog twee bijeenkomsten aan te komen.

Wat vind jij van de vermeende 'compressie-truc' van Mercedes?

327 stemmen

Gerelateerd

Mercedes Formule 1 FIA George Russell Toto Wolff Kimi Antonelli
Patrese: 'Verstappen is enige coureur wiens leven niets volledig om Formule 1 draait'
Max Verstappen

Patrese: 'Verstappen is enige coureur wiens leven niets volledig om Formule 1 draait'

  • 3 uur geleden
  • 1
Red Bull Ford-krachtbron mogelijk problematisch:
F1 MOTORPROBLEMEN

Red Bull Ford-krachtbron mogelijk problematisch: "Turbo reageert te traag"

  • Vandaag 14:40
  • 6

Net binnen

'Overheid India wil af van bizarre belastingregels in de hoop F1 terug te brengen'
F1 in india

'Overheid India wil af van bizarre belastingregels in de hoop F1 terug te brengen'

  • Zojuist
Williams maakt na flinke vertraging eindelijk eerste meters op Silverstone | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Williams maakt na flinke vertraging eindelijk eerste meters op Silverstone | F1 Shorts

  • 34 minuten geleden
  • 44
 Haas-teambaas blikt emotioneel terug op crash Grosjean:
Vlammenzee in Bahrein

Haas-teambaas blikt emotioneel terug op crash Grosjean: "Zijn schoen zat nog in de auto"

  • 59 minuten geleden
'Mercedes ontwikkelde speciaal 'zakje' om trucje met compressieverhouding mogelijk te maken'
Trucje in M17-power unit

'Mercedes ontwikkelde speciaal 'zakje' om trucje met compressieverhouding mogelijk te maken'

  • 1 uur geleden
  • 3
 Wolff lijkt klopjacht op Verstappen te staken:
Toto Wolff

Wolff lijkt klopjacht op Verstappen te staken: "Heel fijn om hem in het team te hebben"

  • 2 uur geleden
Patrese: 'Verstappen is enige coureur wiens leven niets volledig om Formule 1 draait'
Max Verstappen

Patrese: 'Verstappen is enige coureur wiens leven niets volledig om Formule 1 draait'

  • 3 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 31 januari
 FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
100.000+ views

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'

  • 15 januari
 VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
75.000+ views

VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News

  • 29 januari
 Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen:
75.000+ views

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

  • 20 januari
 Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
50.000+ views

Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs

  • 23 januari
 Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'
30.000+ views

Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'

  • 16 januari

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x