Ricciardo ziet 'zijn' nummer 3 op pet van Verstappen: "Het is prachtig"
Ricciardo ziet 'zijn' nummer 3 op pet van Verstappen: "Het is prachtig"
Max Verstappen begint het Formule 1-seizoen van 2026 met startnummer 3, nadat hij zijn felbegeerde nummer 1 heeft moeten inleveren bij kersvers wereldkampioen Lando Norris. Daniel Ricciardo, die Verstappen toestemming gaf om 'zijn' nummer over te nemen, ziet deze voor het eerst.
Norris pakte in december vorig jaar de titel in Abu Dhabi met 423 punten - twee meer dan Verstappen - en zeven overwinningen. Komend seizoen mag hij met het prestigieuze nummer 1 rijden. Verstappen koos voor nummer 3, het nummer van voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo, en dat leverde op sociale media verdeelde reacties op. Sommigen vonden het kinderachtig, anderen zagen de symboliek van het overnemen van het nummer van de Australiër. Uiteindelijk koos hij er dus niet voor om zijn oude nummer 33 weer in gebruik te nemen.
Ricciardo ziet nummer 3
De overname van het startnummer ging overigens niet zonder slag of stoot. Verstappen vroeg Ricciardo namelijk persoonlijk om toestemming om zijn nummer, dat nog één jaar vastlag, over te mogen nemen. Ricciardo ging akkoord en noemde het een 'mooi verhaal' voor zowel de coureurs als de fans. Inmiddels zijn we in het nieuwe Formule 1-seizoen aanbeland, is Verstappen zijn nummer overal op zijn merchandise bedrukt en komt Ricciardo op een video van Red Bull voor het eerst zijn oude nummer tegen op de pet van de Nederlander: "Wow, daar is de 3! Heel cool, maat. Het is goed", zo klinkt het positief.
Gerelateerd
Net binnen
Prachtig gebaar: Lando Norris bezorgt kinderen op zijn oude basisschool dag van hun leven
- 36 minuten geleden
Red Bull Ford-krachtbron mogelijk problematisch: "Turbo reageert te traag"
- 1 uur geleden
- 3
Patrese verwacht Verstappen als baas van nieuwe regels: "Hij is het meest geschikt"
- 1 uur geleden
Newey over ChatGPT: "We gebruiken doorgaans niets van het internet"
- 2 uur geleden
Brundle: 'Wolff vertelt McLaren alleen wat ze moeten weten, zo laat mogelijk'
- 3 uur geleden
Verstappen wil een zo normaal mogelijk leven: "Ik moet presteren. Zo niet, dan lig ik eruit"
- 3 uur geleden
- 5
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'
- 16 januari