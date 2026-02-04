close global

﻿
Verstappen, Ricciardo, socials

Ricciardo ziet 'zijn' nummer 3 op pet van Verstappen: "Het is prachtig"

Ricciardo ziet 'zijn' nummer 3 op pet van Verstappen: "Het is prachtig"

Brian Van Hinthum
Verstappen, Ricciardo, socials

Max Verstappen begint het Formule 1-seizoen van 2026 met startnummer 3, nadat hij zijn felbegeerde nummer 1 heeft moeten inleveren bij kersvers wereldkampioen Lando Norris. Daniel Ricciardo, die Verstappen toestemming gaf om 'zijn' nummer over te nemen, ziet deze voor het eerst.

Norris pakte in december vorig jaar de titel in Abu Dhabi met 423 punten - twee meer dan Verstappen - en zeven overwinningen. Komend seizoen mag hij met het prestigieuze nummer 1 rijden. Verstappen koos voor nummer 3, het nummer van voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo, en dat leverde op sociale media verdeelde reacties op. Sommigen vonden het kinderachtig, anderen zagen de symboliek van het overnemen van het nummer van de Australiër. Uiteindelijk koos hij er dus niet voor om zijn oude nummer 33 weer in gebruik te nemen.

Ricciardo ziet nummer 3

De overname van het startnummer ging overigens niet zonder slag of stoot. Verstappen vroeg Ricciardo namelijk persoonlijk om toestemming om zijn nummer, dat nog één jaar vastlag, over te mogen nemen. Ricciardo ging akkoord en noemde het een 'mooi verhaal' voor zowel de coureurs als de fans. Inmiddels zijn we in het nieuwe Formule 1-seizoen aanbeland, is Verstappen zijn nummer overal op zijn merchandise bedrukt en komt Ricciardo op een video van Red Bull voor het eerst zijn oude nummer tegen op de pet van de Nederlander: "Wow, daar is de 3! Heel cool, maat. Het is goed", zo klinkt het positief.

