Max Verstappen en zijn nieuwe teammaat Isack Hadjar hebben mogelijk slecht nieuws gekregen in aanloop naar de eerste officiële wintertest van het Formule 1-seizoen. De gloednieuwe Red Bull-motor die in samenwerking met Ford isontwikkeld, zou naar verluidt serieuze problemen hebben.

Red Bull nam na het seizoen van 2021 afscheid van Honda, waarna de Oostenrijkse renstal het concept van de motor overnam en verder ontwikkelde onder de naam Red Bull Powertrains. Het Amerikaanse Ford is sinds de start van de samenwerking een belangrijke sponsor van de renstal, en draagt naar verluidt een aanzienlijk steentje bij aan de ontwikkeling van de elektrische componenten van de krachtbron.

'Lag-probleem' en oververhitting

Achter de schermen bij Red Bull lijken er echter meer problemen te zijn dan alleen wat kinderziektes. Formule 1-journalist Larios Miquel bracht in een YouTube-video naar buiten dat er sprake is van serieuze oververhitting achterin de RB22, maar dat is niet het grootste probleem. Miquel spreekt over een zogenaamd 'lag-probleem' van de Red Bull-motor: "De Red Bull-motor kampt met veel turbobag. Dat lag ook aan de grondslag van de crashes van Hadjar en het stilvallen van Racing Bulls", zo klinkt het onder andere.

Dit 'turbobag'-probleem is een fenomeen dat ontstaat wanneer een coureur vol op het gas gaat, maar de turbo niet snel genoeg genoeg luchtdruk op kan bouwen. Dit zorgt voor een vertraagde vermogensafgifte, wat voor coureurs erg verraderlijk aan kan voelen. Isack Hadjar bevestigde dit probleem zelf ook al, nadat hij in de laatste bocht crashte. Als het vermogen plotseling alsnog komt na een vertraging, voelt dat als een onverwachte duw in de rug. Red Bull Powertrains wil dit onvoorspelbare effect dan ook zo snel mogelijk uit de wereld helpen.

Red Bull's interne strijd

Waar Ford-topman Mark Rushbrook eerder nog liet weten dat alles op schema ligt en de eerste shakedown van de RB22 in Barcelona "nauwelijks stil kwam te staan", lijken de verwachtingen en de realiteit behoorlijk uit elkaar te lopen. Red Bull-topman Laurent Mekies liet eerder al eerlijk optekenen dat het team zich voorbereidt op "slapeloze nachten" en "hoofdpijn" in de eerste maanden van het seizoen, omdat het de eerste keer is dat Red Bull zelf de krachtbron produceert.

Verstappen's gematigd optimisme

Verstappen sprak zich begin februari uit over de eerste testresultaten van de nieuwe Red Bull-Ford krachtbron. Ondanks dat het team optimistisch is, liet de Nederlander optekenen dat er nog een wereld van werk aan de winkel is. Na de eerste runs en de shakedown in Barcelona, liet hij weten dat de motor nog volop in ontwikkeling is. De nieuwe reglementen voor 2026 zijn volgens Verstappen een "zeer gecompliceerde formule voor iedereen", en nog geen enkel team heeft het naar zijn zeggen onder de knie. Wel was hij positief over het aantal afgelegde ronden. Dat noemde hij een "goede start" voor een volledig nieuwe, intern ontwikkelde motor.

Mercedes als maatstaf

Tijdens de shakedown in Barcelona werd echter al duidelijk dat Mercedes de zaken goed voor elkaar heeft. George Russell en Andrea Kimi Antonelli wisten samen meer dan 500 ronden af te werken, en kwamen nauwelijks in de problemen. Volgens F1-Insider levert de verbrandingsmotor van Mercedes maar liefst 571 pk, wat aanzienlijk meer is dan de concurrentie. Er is zelfs ophef over een maas in de reglementen qua compressieverhouding, waarmee Mercedes een voordeel van circa 15 pk zou hebben.

