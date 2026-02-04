Kelly Piquet heeft op social media voor opgetrokken wenkbrauwen gezorgd. De partner van Max Verstappen deelde een kiekje op het internet, waar haar luxe levenstijl nog maar eens duidelijk werd.

Kelly Piquet, de partner van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, deelt via haar Instagram vaak inkijkjes in haar luxueuze levensstijl. Of het nu gaat om zonsondergang-doordrenkte foto’s van hun zomervakanties aan boord van superjacht Unleash the Lion of haar designeroutfits: de Braziliaanse pronkt met een benijdenswaardig leven. Dat geldt ook voor haar lunch: onlangs plaatste ze haar eigen versie van een gepofte aardappel op haar Instagram Stories. Alleen, in tegenstelling tot de meesten van ons die die misschien combineren met kaas of appelmoes, was het gerecht van Piquet gerecht verfijnd om te passen bij het smaakpalet van een inwoner van Monaco.

Luxe levensstijl in Monaco

Op de aardappel lag een royale laag kaviaar uitgesmeerd - een botsing van werelden die bij een eerste blik al vreemd aandoet en alleen maar eigenaardiger wordt naarmate je er langer naar kijkt. Piquet is de dochter van drievoudig Formule 1-wereldkampioen Nelson Piquet en heeft gewerkt als model, columnist en in de public relations. Voordat ze een relatie kreeg met Verstappen, had Piquet een relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat. Samen hebben zij een dochter, Penelope, geboren in 2019.

Kelly Piquet op Instagram

Relletje rondom Piquet

Piquet en Verstappen zijn sinds 2020 samen en verwelkomden in 2025 hun eerste dochter, Lily. De Braziliaanse heeft 2,4 miljoen volgers op Instagram, waar ze regelmatig een inkijkje geeft in haar privéleven, waaronder onlangs een terugblik uit 2016 over hoe ze Verstappen ontmoette. Dat zorgde vervolgens voor een reeks aan negatieve comments. Op social media plaatste zij een reeks foto's uit 2016, waaronder een selfie met Verstappen. Het bijschrift luidde: "Ik leerde deze gast kennen. De dag erna al zei hij dat ik de liefde van zijn leven was. Toen wist ik nog niet dat we tien jaar later al ruim vijf jaar gelukkig zouden zijn en samen een perfect gezonde baby zouden hebben."

Saillante details: de ontmoeting tussen Verstappen en Piquet was nog vóórdat Piquet officieel een relatie aanging met Daniil Kvyat, de vader van haar eerste dochter. Bovendien was Verstappen op dat moment pas 19 jaar oud, terwijl Piquet 27 was. Iets dat met name in de comments onder het bericht bij veel fans tegen het zere been is: "Max was nog een kind", zegt iemand. "Daten met een tiener terwijl je dichter bij de 30 dan bij de 20 bent, is geen reden tot feest of opscheppen", stelt iemand anders. "Wow, ik wist niet dat opscheppen over je aantrekkingskracht tot kinderen een ding was", zegt weer een ander.

