Kelly Piquet zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met kiekje van luxe levensstijl
Kelly Piquet zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met kiekje van luxe levensstijl
Kelly Piquet heeft op social media voor opgetrokken wenkbrauwen gezorgd. De partner van Max Verstappen deelde een kiekje op het internet, waar haar luxe levenstijl nog maar eens duidelijk werd.
Kelly Piquet, de partner van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, deelt via haar Instagram vaak inkijkjes in haar luxueuze levensstijl. Of het nu gaat om zonsondergang-doordrenkte foto’s van hun zomervakanties aan boord van superjacht Unleash the Lion of haar designeroutfits: de Braziliaanse pronkt met een benijdenswaardig leven. Dat geldt ook voor haar lunch: onlangs plaatste ze haar eigen versie van een gepofte aardappel op haar Instagram Stories. Alleen, in tegenstelling tot de meesten van ons die die misschien combineren met kaas of appelmoes, was het gerecht van Piquet gerecht verfijnd om te passen bij het smaakpalet van een inwoner van Monaco.
Luxe levensstijl in Monaco
Op de aardappel lag een royale laag kaviaar uitgesmeerd - een botsing van werelden die bij een eerste blik al vreemd aandoet en alleen maar eigenaardiger wordt naarmate je er langer naar kijkt. Piquet is de dochter van drievoudig Formule 1-wereldkampioen Nelson Piquet en heeft gewerkt als model, columnist en in de public relations. Voordat ze een relatie kreeg met Verstappen, had Piquet een relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat. Samen hebben zij een dochter, Penelope, geboren in 2019.
Relletje rondom Piquet
Piquet en Verstappen zijn sinds 2020 samen en verwelkomden in 2025 hun eerste dochter, Lily. De Braziliaanse heeft 2,4 miljoen volgers op Instagram, waar ze regelmatig een inkijkje geeft in haar privéleven, waaronder onlangs een terugblik uit 2016 over hoe ze Verstappen ontmoette. Dat zorgde vervolgens voor een reeks aan negatieve comments. Op social media plaatste zij een reeks foto's uit 2016, waaronder een selfie met Verstappen. Het bijschrift luidde: "Ik leerde deze gast kennen. De dag erna al zei hij dat ik de liefde van zijn leven was. Toen wist ik nog niet dat we tien jaar later al ruim vijf jaar gelukkig zouden zijn en samen een perfect gezonde baby zouden hebben."
Saillante details: de ontmoeting tussen Verstappen en Piquet was nog vóórdat Piquet officieel een relatie aanging met Daniil Kvyat, de vader van haar eerste dochter. Bovendien was Verstappen op dat moment pas 19 jaar oud, terwijl Piquet 27 was. Iets dat met name in de comments onder het bericht bij veel fans tegen het zere been is: "Max was nog een kind", zegt iemand. "Daten met een tiener terwijl je dichter bij de 30 dan bij de 20 bent, is geen reden tot feest of opscheppen", stelt iemand anders. "Wow, ik wist niet dat opscheppen over je aantrekkingskracht tot kinderen een ding was", zegt weer een ander.
Gerelateerd
Net binnen
Vowles: "Dat voordeel van Mercedes, is nu verdwenen"
- 37 minuten geleden
Column: '2026 belooft vuurwerk en oorlog tussen 'gluiperd' Russell en 'Mad Max''
- 1 uur geleden
- 6
Windsor oppert teammaat voor Verstappen: "Hij zou races winnen naast Max"
- 1 uur geleden
- 1
Kelly Piquet zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met kiekje van luxe levensstijl
- 2 uur geleden
- 6
Privétests Barcelona ten einde: wanneer vinden de eerste openbare wintertests plaats?
- 3 uur geleden
Wolff tempert verwachtingen ambitieuze Antonelli: "George één van de besten"
- Vandaag 06:59
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'
- 16 januari