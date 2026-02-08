Komende week gaat de tweede testweek van start in Bahrein. De teams zijn momenteel druk bezig met het analyseren van de data uit de eerste testweek in Barcelona, maar toch kwam er vandaag hier en daar nog een nieuwtje naar buiten. Het meest gelezen nieuws van vandaag zetten we voor je op een rijtje in deze GPFans Recap.

Vandaag liet Christian Horner zich uit over het trucje dat Mercedes toepast in de power unit. Daarnaast zou Aston Martin onderdelen op de AMR26 hebben zitten die maar moeilijk te kopiëren zijn door de rivalen, en nam Toto Wolff het energiemanagement van Red Bull en Ferrari onder de loep, waarbij hij een duidelijk andere werkwijze zag. Dit is de GPFans Recap van zondag 8 februari.

Verstappen nog altijd niet uitgeleerd: "Soms verras ik mezelf nog"

Mocht Max Verstappen in de resterende jaren van zijn Formule 1-carrière geen wereldtitels meer pakken, dan ligt hij daar niet wakker van. De Nederlander legt in gesprek met TAG Heuer uit dat hij zeer tevreden is over hoe zijn racecarrière tot nu toe is verlopen, en stelt dat de honger naar meer succes er nog altijd is. Lezen hoe Verstappen in de race staat? Klik hier!

Horner klapt uit de school over 'trucje' Mercedes: 'F1 gaat om grenzen verleggen'

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner vindt het gedoe over de compressieverhouding en de mogelijke truc van Mercedes typisch voor wat Formule 1-teams doen. Zo benadrukt Horner in gesprek met Today dat de grenzen altijd moeten worden verlegd en dat regels op verschillende manieren te interpreteren zijn. De hele verklaring van de voormalig teambaas van Red Bull lezen? Klik hier!

'AMR26 toont foefjes die concurrentie maar moeilijk kan kopiëren'

Hoewel Aston Martin een rommelige voorbereiding kent op het nieuwe seizoen, onthult de Italiaanse tak van Motorsport.com dat de AMR26 er veelbelovend uitziet. Over de pure prestaties valt momenteel nog weinig te zeggen, maar er zouden veel innovaties op de wagen van Adrian Newey zitten die de concurrentie mogelijk maar moeilijk kan kopiëren. Alles lezen over de foefjes van Aston Martin? Klik hier!

Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"

Hoewel Mercedes de zaakjes goed voor elkaar lijkt te hebben na de testweek in Barcelona, heeft Toto Wolff ook de concurrentie scherp in de gaten gehouden. De teambaas stelt dat Red Bull en Ferrari een andere benadering hanteren als het gaat om het energiemanagement van hun wagens. De hele uitspraak van Toto Wolff lezen? Klik hier!

F1 zet strategische stap: nieuw hoofdkantoor in hart van Londen

Het management van de Formule 1 verhuist in 2027 naar een nieuw, prestigieus hoofdkantoor in Londen. De organisatie, Formula One Management (FOM), zal haar intrek nemen in een hypermodern gebouw aan 40 Broadway in Westminster, pal tegenover het iconische St James’s Park. De verhuizing betekent een flinke uitbreiding ten opzichte van de vorige locatie aan St James’s Market. Alles lezen over de verhuizing? Klik hier!

