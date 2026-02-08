Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner vindt het gedoe over de compressieverhouding en de mogelijke truc van Mercedes typisch voor wat Formule 1-teams doen. Zo benadrukt Horner in gesprek met Today dat de grenzen altijd moeten worden verlegd en dat regels op verschillende manieren te interpreteren zijn.

Binnen de paddock heerst toch enige bezorgdheid over het gevonden foefje van Mercedes. Ook Red Bull zou ervan gebruikmaken, hoewel in De Telegraaf werd aangegeven dat het team dit ontkent. Het gaat specifiek over de compressieverhouding, die dit seizoen op 16:1 ligt, terwijl Mercedes tijdens het rijden een verhouding van 18:1 zou behalen. Daarmee werkt de motor efficiënter, wordt er benzine bespaard en levert het meer vermogen op.

F1 draait om grenzen verleggen

Horner reageert bij het medium op de uitspraak dat Formule 1-teams als “wilde katten zouden valsspelen”: “Dat is een gewaagde uitspraak. Bij Formule 1 draait het om het verleggen van grenzen. Het gaat erom hoe je de reglementen interpreteert. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven.” Dat Mercedes iets heeft gevonden, zou juist moeten worden geprezen. “De meest conservatieve teams zijn de teams die nooit vooraan op de startgrid staan. Je moet de grenzen verleggen.”

Interpretatie

Daarin heeft Red Bull onder leiding van Horner ook altijd het reglement goed bestudeerd: “Het draait natuurlijk allemaal om hoe je regelgeving interpreteert, en engineers, enkele van de meest briljante engineers ter wereld, zullen naar die regelgeving kijken en zich afvragen: oké, hoe kan ik de prestaties maximaliseren?”

