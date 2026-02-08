Horner klapt uit de school over 'trucje' Mercedes: 'F1 gaat om grenzen verleggen'
Horner klapt uit de school over 'trucje' Mercedes: 'F1 gaat om grenzen verleggen'
Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner vindt het gedoe over de compressieverhouding en de mogelijke truc van Mercedes typisch voor wat Formule 1-teams doen. Zo benadrukt Horner in gesprek met Today dat de grenzen altijd moeten worden verlegd en dat regels op verschillende manieren te interpreteren zijn.
Binnen de paddock heerst toch enige bezorgdheid over het gevonden foefje van Mercedes. Ook Red Bull zou ervan gebruikmaken, hoewel in De Telegraaf werd aangegeven dat het team dit ontkent. Het gaat specifiek over de compressieverhouding, die dit seizoen op 16:1 ligt, terwijl Mercedes tijdens het rijden een verhouding van 18:1 zou behalen. Daarmee werkt de motor efficiënter, wordt er benzine bespaard en levert het meer vermogen op.
F1 draait om grenzen verleggen
Horner reageert bij het medium op de uitspraak dat Formule 1-teams als “wilde katten zouden valsspelen”: “Dat is een gewaagde uitspraak. Bij Formule 1 draait het om het verleggen van grenzen. Het gaat erom hoe je de reglementen interpreteert. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven.” Dat Mercedes iets heeft gevonden, zou juist moeten worden geprezen. “De meest conservatieve teams zijn de teams die nooit vooraan op de startgrid staan. Je moet de grenzen verleggen.”
Interpretatie
Daarin heeft Red Bull onder leiding van Horner ook altijd het reglement goed bestudeerd: “Het draait natuurlijk allemaal om hoe je regelgeving interpreteert, en engineers, enkele van de meest briljante engineers ter wereld, zullen naar die regelgeving kijken en zich afvragen: oké, hoe kan ik de prestaties maximaliseren?”
Gerelateerd
Net binnen
'Ferrari moet koers wijzigen: SF-26 kampt met overgewicht'
- 1 uur geleden
Horner klapt uit de school over 'trucje' Mercedes: 'F1 gaat om grenzen verleggen'
- 1 uur geleden
- 2
Verstappen rijdt niet altijd op de limiet: "Altijd extra capaciteit overhouden"
- 2 uur geleden
'Crash Hadjar was heftiger dan de Formule 1 deed voorkomen' | GPFans Raceteam
- 3 uur geleden
'AMR26 toont foefjes die concurrentie maar moeilijk kan kopiëren'
- Vandaag 08:27
- 1
Verstappen al vroeg bezeten van racen: ‘Zoveel dat mijn vader zei dat ik mijn mond moest houden’
- Vandaag 06:59
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari
Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"
- 19 januari