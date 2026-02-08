Het management van de Formule 1 verhuist in 2027 naar een nieuw, prestigieus hoofdkantoor in Londen. De organisatie, Formula One Management (FOM), zal haar intrek nemen in een hypermodern gebouw aan 40 Broadway in Westminster, pal tegenover het iconische St James’s Park. De verhuizing betekent een flinke uitbreiding ten opzichte van de vorige locatie aan St James’s Market.

Het nieuwe kantoor is bijna vijf keer zo groot als het vorige en beslaat zo’n 8.700 vierkante meter, verspreid over negen verdiepingen. Het biedt onderdak aan ongeveer 300 medewerkers, wat ook wel nodig is gezien de sterke groei van het personeelsbestand onder eigenaar Liberty Media. De verhuizing onderstreept de ambitie van de Formule 1 om haar operationele capaciteit te vergroten en de wereldwijde groei van de sport verder te ondersteunen.

Een strategische verhuizing voor de toekomst van F1

“De beslissing om de huurovereenkomst begin deze maand definitief te maken, wordt door CEO Stefano Domenicali omschreven als een ‘krachtig statement’ van de toewijding van de Formule 1 aan Londen en het Verenigd Koninkrijk”, zo citeert The Independent de F1-baas. De locatie is dan ook niet zomaar gekozen: zij ligt strategisch, dicht bij de bases van de meeste Formule 1-teams.

Modern en duurzaam hoofdkwartier

Het gebouw aan 40 Broadway is een ingrijpend herontwikkeld ‘Grade A’-kantoorpand. Het ontwerp is modern, maar sluit aan bij de historische omgeving. Daarbij past de focus op duurzaamheid bij de doelstelling van de Formule 1 om tegen 2030 Net Zero te zijn.

