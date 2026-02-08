F1 zet strategische stap: nieuw hoofdkantoor in hart van Londen
F1 zet strategische stap: nieuw hoofdkantoor in hart van Londen
Het management van de Formule 1 verhuist in 2027 naar een nieuw, prestigieus hoofdkantoor in Londen. De organisatie, Formula One Management (FOM), zal haar intrek nemen in een hypermodern gebouw aan 40 Broadway in Westminster, pal tegenover het iconische St James’s Park. De verhuizing betekent een flinke uitbreiding ten opzichte van de vorige locatie aan St James’s Market.
Het nieuwe kantoor is bijna vijf keer zo groot als het vorige en beslaat zo’n 8.700 vierkante meter, verspreid over negen verdiepingen. Het biedt onderdak aan ongeveer 300 medewerkers, wat ook wel nodig is gezien de sterke groei van het personeelsbestand onder eigenaar Liberty Media. De verhuizing onderstreept de ambitie van de Formule 1 om haar operationele capaciteit te vergroten en de wereldwijde groei van de sport verder te ondersteunen.
Een strategische verhuizing voor de toekomst van F1
“De beslissing om de huurovereenkomst begin deze maand definitief te maken, wordt door CEO Stefano Domenicali omschreven als een ‘krachtig statement’ van de toewijding van de Formule 1 aan Londen en het Verenigd Koninkrijk”, zo citeert The Independent de F1-baas. De locatie is dan ook niet zomaar gekozen: zij ligt strategisch, dicht bij de bases van de meeste Formule 1-teams.
Modern en duurzaam hoofdkwartier
Het gebouw aan 40 Broadway is een ingrijpend herontwikkeld ‘Grade A’-kantoorpand. Het ontwerp is modern, maar sluit aan bij de historische omgeving. Daarbij past de focus op duurzaamheid bij de doelstelling van de Formule 1 om tegen 2030 Net Zero te zijn.
Gerelateerd
Net binnen
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 minuten geleden
F1 zet strategische stap: nieuw hoofdkantoor in hart van Londen
- 1 uur geleden
Waarom de FIA telkens de F1-auto's aanpast | GPFans Special
- 2 uur geleden
Dit is de complete F1-kalender van het 2026-seizoen
- 3 uur geleden
- 4
Mekies eerlijk over eerste kilometers met Red Bull Ford-motor
- Vandaag 15:04
Verstappen nog altijd niet uitgeleerd: "Soms verras ik mezelf nog"
- Vandaag 13:58
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari
Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"
- 19 januari