Hoewel Mercedes de zaakjes goed voor elkaar lijkt te hebben na de testweek in Barcelona, heeft Toto Wolff ook de concurrentie scherp in de gaten gehouden. De teambaas stelt dat Red Bull en Ferrari een andere benadering hanteren als het gaat om het energiemanagement van hun wagens.

Het Duitse team kende een vrijwel probleemloze testweek. George Russell en Kimi Antonelli leken zich comfortabel te voelen in Barcelona, al zegt dat in dit stadium natuurlijk nog niet alles. Wel was Mercedes de absolute kilometervreter en heeft het team veel data over de wagen verzameld om in de tussenliggende weken, tot aan de testweek in Bahrein, te kunnen analyseren. Daarnaast wordt de power unit van Mercedes door velen grote kansen toegedicht. Een voordeel is dat Mercedes drie klantenteams heeft, waarvan de data eveneens kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van de krachtbron.

Artikel gaat verder onder video

energiemanagement

Na afloop van de testweek keek Wolff bij de internationale media terug op de eerste meters van de W17. Daarbij viel ook de concurrentie hem op: “Weet je, het was erg interessant om te zien hoe Ferrari en Red Bull in Barcelona met energie omgingen.” Daarmee doelt de Oostenrijker er niet op dat de twee rivalen iets verkeerd doen: “Wij deden dat anders. Het was niet slechter, het was niet beter, maar het was gewoon anders.”

Leren van rivalen

Wolff houdt de concurrentie nauwlettend in de gaten om mogelijk inzichten op te doen die zijn team kan toepassen: “Dus ik denk dat we moeten leren door naar anderen te kijken, door te leren van de kilometers die we afleggen en van de uitdagingen in de races.”

Gerelateerd