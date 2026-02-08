Hoewel Aston Martin een rommelige voorbereiding kent op het nieuwe seizoen, onthult de Italiaanse tak van Motorsport.com dat de AMR26 er veelbelovend uitziet. Over de pure prestaties valt momenteel nog weinig te zeggen, maar er zouden veel innovaties op de wagen van Adrian Newey zitten die de concurrentie mogelijk maar moeilijk kan kopiëren.

Met veel bombarie werd de samenwerking tussen Aston Martin en motorleverancier Honda aangekondigd. Afgelopen seizoen werd ook bekend dat Newey een leidende rol binnen het team zou krijgen, waardoor een succesverhaal in de maak leek. Vorige week vond de eerste test- en shakedownweek plaats, maar daarbij had het team grote moeite om op tijd op de baan te verschijnen. De vele koerswijzigingen van Newey, die het ontwerp van de wagen naar verluidt meerdere keren heeft aangepast, zouden hieraan ten grondslag hebben gelegen.

Moeizame start van 2026

Toch doet die moeizame aanloop volgens het medium niets af aan de kwaliteit van de auto die Aston Martin uiteindelijk op de baan heeft gezet. Het team zou de testweek dan ook met gemengde gevoelens hebben afgesloten. Enerzijds is er grote tevredenheid over de verzamelde data, anderzijds bestaat er bezorgdheid over de competitiviteit van de AMR26. Daarnaast wijzen geluiden in de paddock ook naar de Honda-krachtbron, die nog niet optimaal zou functioneren.

AMR26 valt op

De wagen die vorige week in Barcelona te zien was, oogde in ieder geval bijzonder agressief. Opvallend was dat Aston Martin afscheid heeft genomen van de klassieke driehoeksvorm in de wielophanging. Newey zou hebben gekozen voor een multilink-constructie. “Dat maakt de bevestiging aan de wielnaven complexer, maar biedt tegelijkertijd veel vrijheid om de aerodynamische functie van de armen te benutten bij het sturen van de luchtstromen, terwijl de kinematica behouden blijft die de Pirelli-banden optimaal laat werken”, zo schrijft het medium. Ook de sidepods springen in het oog: deze zijn niet alleen extreem slank, maar ook diep uitgehold aan de onderzijde.

Red Bull-idee tot in extreme uitgewerkt op AMR26

Daarnaast heeft Newey een concept dat hij eerder toepaste op de RB19 tot het uiterste doorgevoerd op de AMR26. Het gaat hierbij specifiek om de radiatoren achter in de sidepods. Deze hebben niet langer een conventionele, lineaire vorm, maar ogen eerder rond en driedimensionaal. Volgens het medium gaat het om zeer verregaande ontwerpen, die door de concurrentie niet snel zullen kunnen worden gekopieerd.

