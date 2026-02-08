Mocht Max Verstappen in de resterende jaren van zijn Formule 1-carrière geen wereldtitels meer pakken, dan ligt hij daar niet wakker van. De Nederlander legt in gesprek met TAG Heuer uit dat hij zeer tevreden is over hoe zijn racecarrière tot nu toe is verlopen, en stelt dat de honger naar meer succes er nog altijd is.

Verstappen begon in 2015 zijn carrière in de Formule 1 en wist een jaar later, na zijn transfer naar Red Bull, direct op de hoogste trede te staan. In 2021 volgde zijn eerste wereldtitel, na een intens gevecht met Lewis Hamilton. In 2022 begon Red Bull moeizaam, maar wist het team uiteindelijk Ferrari te verslaan en werd de tweede titel op rij binnengesleept. In 2023 liet Verstappen zien dat wanneer het materiaal top is, hij het veld ver achter zich laat en ongenaakbaar is. Het werd een uiterst dominant seizoen. In 2024 begon het Oostenrijkse team sterk, maar bleek McLaren uiteindelijk over de snelste wagen te beschikken. Verstappen moest vooral schade beperken, maar wist desondanks zijn vierde wereldtitel in de wacht te slepen.

'Niemand pakt die vier titels af'

Verstappen heeft met zijn 28-jarige leeftijd nog voldoende jaren voor zich in de Formule 1. Wat hij daarna gaat doen, is ook voor hem nog onduidelijk: “Goede vraag. Over twintig of dertig jaar heb ik geen idee wat ik ga doen. Maar die vier wereldtitels staan vast. Die kan niemand me meer afpakken.” Zijn GT3-ambities heeft Verstappen inmiddels ook kracht bijgezet door in 2025 zijn eerste race te winnen op de Nordschleife: “Racen zal altijd een groot deel van mijn leven blijven.”

Nieuwe generatie coureurs

Daarnaast hoopt Verstappen dat er uiteindelijk nieuw Nederlands talent opstaat dat het stokje kan overnemen. Er zijn diverse coureurs die momenteel aan de weg timmeren, maar binnen Red Bull is er ook de 15-jarige Rocco Coronel, van wie Helmut Marko onder de indruk is. “En als Nederlandse coureur hoop ik dat er nieuw talent blijft opkomen, zodat de nationale autosport blijft leven. Dat mensen van racen blijven houden en ermee in aanraking komen,” legt hij uit.

Verstappen is nog lang niet klaar met F1

Toch benadrukt de Nederlander dat zijn Formule 1-carrière er nog lang niet op zit en dat hij nog altijd gretig is om meer succes te behalen: “Soms verras ik mezelf nog. Dan kom je uit een race en denk je: ‘Dat was best goed.’ De honger en het verlangen om te presteren zijn er nog steeds. Ik hoop dat er de komende vijf jaar nog veel progressie te maken valt, maar dat hangt van veel factoren af.”

