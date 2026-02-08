De eerste echte testweek van de Formule 1 zit erop en de teams hebben daarin hun nieuwe wagens getoond. Toch betrof het een besloten test, waarbij de elf teams er vooral op gebrand waren zo min mogelijk prijs te geven. Er werd flink geheimzinnig gedaan en in de nieuwste editie van de GPFans Raceteam-podcast bespreken presentator Sebastiaan Kissing en GPFans-redacteur Remy Ramjiawan de eerste testweek en de rol van de Formule 1 in het achter gesloten deuren houden van alles wat er gebeurde.

De Formule 1 wilde mogelijk gezichtsverlies voorkomen door de eerste testweek zo weinig mogelijk naar buiten te brengen. Dat heeft te maken met de taferelen die zich in 2014 afspeelden. Destijds introduceerde de sport de V6-hybride motoren, waarmee Mercedes direct domineerde. De rivalen kenden moeizame testdagen, waarbij ploffende motoren aan de orde van de dag waren. Om dergelijke situaties te voorkomen, was de test ditmaal niet toegankelijk voor fans en media.

F1 wordt constant gehyped, maar testdagen zijn ineens geheim

In de podcast bespreekt het duo de geheimzinnige testweek. Ramjiawan stelt daarbij dat de Formule 1 zichzelf geen goede dienst heeft bewezen door alles zo besloten te houden. “Ik vind dat de Formule 1 daar echt een flater heeft geslagen. Het is het eerste moment waarop alles samenkomt. De Formule 1 is tegenwoordig een echte hypesport: elk weekend wordt gehypet, de testdagen worden gehypet, en ook deze shakedownweek werd gehypet. Maar vervolgens gebeurt alles achter gesloten deuren,” aldus Ramjiawan.

Crash Hadjar was symptomatisch

Daarbij speelt de FOM, ondanks dat de testweek niet door hen is georganiseerd, volgens hem wel degelijk een rol in de informatievoorziening. Zo crashte Red Bull-coureur Isack Hadjar, wat door de Formule 1 werd afgedaan als een kleine crash. Volgens meerdere media liep het schadebedrag echter op tot richting een half miljoen dollar, wat erop wijst dat het incident minder onschuldig was dan werd voorgesteld. “Dat vind ik een symptomatisch voorbeeld. Die crash was heftiger dan de Formule 1 deed voorkomen. Dan kom je met verkeerde informatie naar buiten. Ik denk dat de Formule 1 er beter aan had gedaan om hier gewoon transparant en open over te zijn.”

