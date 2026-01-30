Het Formule 1-team van Aston Martin verscheen donderdag laat in de middag voor het eerst op het circuit. De renstal kon nog slechts een uur testen met de AMR26, maar dat was lang genoeg voor de door Adrian Newey ontworpen wagen om de tongen los te maken.

De verwachtingen waren hooggespannen rondom het debuut van de AMR26 tijdens de testweek in Barcelona. Aston Martin heeft er geen geheim van gemaakt de afgelopen jaren hoog te hebben ingezet op het seizoen van 2026. De AMR26 is de eerste auto van het team die het levenslicht zag op de tekentafel van meesterontwerper Adrian Newey. Daarnaast is de gloednieuwe en hypermoderne fabriek in Milton Keynes inmiddels volledig operationeel en heeft Honda zich bij het team gevoegd als exclusieve motorleverancier. Toch lijkt niet alles op rolletjes te lopen bij de formatie van miljardair Lawrence Stroll. Aston Martin meldde zich donderdag pas laat op de middag voor het eerst op het circuit, wat betekent dat er alleen vrijdag nog een volledige dag gebruikgemaakt kan worden van deze week durende shakedown.

Vetraging bij Aston Martin, maar wel een extreem design

Naar verluidt kwam de vertraging voor een groot deel, omdat Newey nog niet volledig tevreden was met het definitieve aerodynamische concept van de auto, iets wat typerend is voor de eigenzinnige Brit. Het valt dan ook direct op dat de AMR26 qua design in vrijwel niets lijkt op de auto's van de concurrentie. Of het een succesvol concept is, zal moeten blijken. Maar het is duidelijk zichtbaar dat Newey zijn licht heeft laten schijnen op deze bolide. Op beelden van de wagen valt bijvoorbeeld direct op dat Aston Martin heeft gekozen voor extreem smalle sidepods en opvallend grote ventilatieopeningen op de motorkap. Ook de extreem brede neus van de auto valt op.

Het gouden ei van Newey?

Daarnaast is er een groot gat zichtbaar onder de airbox. De achterzijde van de auto is opvallend smal ten opzichte van de auto's van de concurrentie. Daarnaast lijkt Aston Martin te hebben gekozen voor een push-rod-achterwielophanging. Of de AMR26 het gouden ei blijkt te zijn waar het team zo op hoopt, zal gedurende het seizoen moeten blijken. Maar de hand van Newey is in ieder geval overduidelijk zichtbaar bij de eerste beelden van de AMR26. De Brit heeft gekozen voor een zeer extreem aerodynamisch concept.

Eerder deden geruchten de ronde dat Honda in de problemen zou zijn gekomen met de krachtbron, omdat Newey een zeer extreme achterkant van de auto wilde. Volgens technisch analist van GPFans Remy Ramjiawan is dit inderdaad het geval: "Ik zou zeggen dat het er inderdaad allemaal erg slank uitziet aan de achterkant", vertelt hij. "Dus Honda heeft, zoals de geruchten al doen vermoeden, het pakket aan moeten passen op de wensen van Newey. Dat is vaak wel goed, wat betreft aerodynamica, maar de vraag is of het allemaal heel blijft."

