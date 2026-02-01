Britse media lekken exitclausule Verstappen, F1-topteams ontwikkelen mysterieus gat | GPFans Recap

De shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya zitten erop. De focus kan nu verlegd worden op de officiële F1-wintertests in Bahrein. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

We hebben de eerste testweek achter de rug met de nieuwe power units, maar als het aan Lando Norris ligt, moeten die krachtbronnen uit de Formule 1 verdwijnen. De regerend wereldkampioen hoopt de V10's terug te zien in de koningsklasse. In Spanje viel het op dat McLaren een mysterieus gat heeft in de neus, net als de Mercedes en de Red Bull, en daar blijkt een slim trucje achter te zitten. Verder krijgen we meer inzicht in het talent van Arvid Lindblad, die de 'opvolger' van Max Verstappen wordt genoemd. Wie weet zit Lindblad sneller dan verwacht bij Red Bull, aangezien de Britse media een nieuwe exitclausule van Verstappen hebben gelekt. Jos Verstappen gaat nog in op Lewis Hamilton en Kelly Piquet ligt onder vuur.

Jos Verstappen lijkt Hamilton te 'bedanken': 'Daarom is Max nu zo goed'

Jos Verstappen ziet dat zoon Max complimenten kreeg van de debutanten van vorig jaar. Het valt hem echter op dat Max niet op dezelfde manier steun kreeg, zoals Max die wel geeft aan de rookies. Maar dat vindt Jos eigenlijk niet erg. De felle strijd met Lewis Hamilton zou de Red Bull Racing-coureur vroeg in zijn carrière juist sterker hebben gemaakt. "Ik denk dat Max bij de meeste coureurs geliefd is. Dat zie je ook aan jongens als Bortoleto en Antonelli. Hoe mooi is het niet voor zulke jonge coureurs als je een arm om je schouder krijgt?", begon Jos tegenover Formule 1 Magazine. Lees hier het hele artikel over Jos Verstappen en Lewis Hamilton.

Regerend wereldkampioen Norris geen fan van power units: "Breng gewoon de V10's terug"

Als het aan Lando Norris ligt, moeten de power units zoals we die nu kennen, de prullenbak in. Hij wil dat de V10's een comeback maken in de Formule 1. Dat is hetgeen wat de McLaren-coureur graag anders zou willen zien in de koningsklasse. "Ik zou gewoon de V10's terugbrengen", antwoordde Norris op de vraag van Autosport wat hij zou veranderen aan F1. "Dat is waarschijnlijk het grootste ding. V10's. Ik ben iemand van geluid, iemand van de geur van oude auto's." Lees hier het hele artikel over Lando Norris die hoopt op een V10-comeback.

McLaren, Red Bull en Mercedes ontwikkelen mysterieus gat: dit is waar het voor dient

De Formule 1-wereld is in de ban van de nieuwe generatie auto's voor aankomend seizoen. Veel teams waren echter terughoudend met het delen van gedetailleerde beelden tijdens de besloten Barcelona-shakedown, maar toch konden we hier en daar wat trucjes spotten. Zo hebben Mercedes, Red Bull en McLaren een mysterieus gat in de neus zitten. GPFans legt uit waar het voor bedoeld is en hoe het werkt. Lees hier het hele artikel over een mysterieus gat bij de topteams.

Nieuwe exitclausule Verstappen onthuld: "Dán mag hij ergens anders naartoe"

Volgens David Croft, de Formule 1-commentator van Sky Sports, heeft Max Verstappen een nieuwe exitclausule in zijn contract staan. De Limburger heeft nog een deal met Red Bull Racing lopen tot eind 2028, maar 'Crofty' legt uit hoe Verstappen eind dit jaar nog het team zou kunnen verlaten. "Ik denk dat het een andere cultuur is bij Red Bull onder Laurent Mekies", begon Croft bij Sky Sports F1. "Dit is nu zijn kans om echt door te zetten en van dit Red Bull-team het team van Laurent Mekies te maken. En hoewel Christian [Horner] veel goeds heeft gedaan, en hij heeft dat team inderdaad tot een geduchte tegenstander opgebouwd, komt aan alle goede dingen een einde." Lees hier het hele artikel over de exitclausule van Max Verstappen.

Kelly Piquet krijgt de volle laag op social media na post over Max Verstappen

Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, heeft op social media gereageerd op de kritiek over het negenjarige leeftijdsverschil tussen haar en de Formule 1-coureur. Het stel is al sinds 2020 een koppel, maar de discussie laaide opnieuw op na een berichtje van Piquet op Instagram. De discussie begon toen Piquet meedeed aan een populaire trend waarbij mensen foto's uit 2016 delen. Ze plaatste een zwart-witfoto van zichzelf met de Red Bull-coureur uit dat jaar. In de caption schreef ze: "Ik ontmoette deze jongen [in 2016]... De volgende dag vertelde hij me dat ik de liefde van zijn leven was." De Braziliaanse kwam vervolgens onder vuur te liggen. Lees hier het hele artikel over een controversiële Instagram-post van Kelly Piquet.

'Superkracht' van 'opvolger' Verstappen komt nu al naar boven: "Dat heeft me echt verrast"

António Félix da Costa heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Arvid Lindblad, die hij beschrijft als de 'real deal'. De FIA WEC- en Formule E-wereldkampioen, die vroeger eveneens deel uitmaakte van het Red Bull-juniorprogramma, is ervan overtuigd dat de 18-jarige coureur een succesvolle F1-carrière te wachten staat. Lindblad maakt dit seizoen zijn debuut bij zusterteam Racing Bulls. "Arvid woont eigenlijk een kilometer bij mij vandaan, dus we hebben wat tijd samen doorgebracht. We hebben samen gekart, en hij is de 'real deal'. Hoe jong hij is en hoe technisch goed hij is, heeft me echt verrast", vertelde de Portugees tegenover Motorsport Week. Lees hier het hele artikel over lovende woorden over Arvid Lindblad.

