Als het aan Lando Norris ligt, moeten de power units zoals we die nu kennen, de prullenbak in. Hij wil dat de V10's een comeback maken in de Formule 1. Dat is hetgeen wat de McLaren-coureur graag anders zou willen zien in de koningsklasse.

In de geschiedenis van de Formule 1 hebben we de gekste motoren gezien. Zo ontwikkelde BRM in de jaren zestig een H16-motor, wat in feite twee achtcilinder-boxermotoren op elkaar waren. In 1990 probeerde het team van Life een eigen W12-motor te ontwikkelen, maar deze krachtbron was zo zwaar en had zo weinig vermogen dat de auto nooit door de pre-kwalificatie kwam. Op een gegeven moment was het klaar met de motorexperimenten en sinds het begin van de 21e eeuw moeten de teams dezelfde type motoren gebruiken. De geliefde V10's verdwenen na 2005. Na negen seizoen met de nog altijd luide V8's, moeten we het tegenwoordig doen met de 1,6-liter turbo-V6, waarvan de helft van het vermogen vanuit een elektrische motor komt.

Norris wil de V10's terug

"Ik zou gewoon de V10's terugbrengen", antwoordde Norris op de vraag van Autosport wat hij zou veranderen aan F1. "Dat is waarschijnlijk het grootste ding. V10's. Ik ben iemand van geluid, iemand van de geur van oude auto's. Wanneer die wel eens in actie komen - er zijn een paar circuits per jaar waar dat nog gebeurt, waar ze er nog mee rijden - dan weet iedereen dat ook meteen. Het geeft je gewoon een beter gevoel, je voelde vroeger: 'Je bent gewoon bij een F1-race'. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Dus, ik zou gewoon de V10's terugbrengen."

