Jos Verstappen lijkt Hamilton te 'bedanken': 'Daarom is Max nu zo goed'

Vincent Bruins
Jos Verstappen ziet dat zoon Max complimenten kreeg van de debutanten van vorig jaar. Het valt hem echter op dat Max niet op dezelfde manier steun kreeg, zoals Max die wel geeft aan de rookies. Maar dat vindt Jos eigenlijk niet erg. De felle strijd met Lewis Hamilton zou de Red Bull Racing-coureur vroeg in zijn carrière juist sterker hebben gemaakt.

Max Verstappen kwam in 2015 in de Formule 1 terecht. Hij zette het record neer voor de jongste coureur in de koningsklasse ooit. Hij verreed zijn eerste Grand Prix, toen hij 17 jaar en 166 dagen oud was. Hij viel meteen op met zijn daadkrachtige inhaalacties. De Limburger moest een aantal seizoenen geduld hebben, maar vanaf 2020 ging hij consistent het gevecht aan met Hamilton. Verstappen scoorde veel podiums dat seizoen, maar zijn eerste kampioenschap kwam een jaar later in 2021 na de welbekende titanenstrijd met de Brit.

Jos Verstappen 'bedankt' Hamilton

Verstappen werd door de debutanten van 2025 de "vader van de rookies" genoemd. "Ja, hij heeft zijn steun aangeboden. Volgens mij heeft Max alle rookies heel erg gesteund", vertelde Kimi Antonelli vorig jaar en Gabriel Bortoleto sloot zich daarbij aan. Jos Verstappen ging daar bij Formule 1 Magazine op in: "Ik denk dat Max bij de meeste coureurs geliefd is. Dat zie je ook aan jongens als Bortoleto en Antonelli. Hoe mooi is het niet voor zulke jonge coureurs als je een arm om je schouder krijgt en wat hulp krijgt van iemand die ervaring heeft en weet hoe het moet? Max maakt daarin echt geen onderscheid."

Bij de inmiddels viervoudig wereldkampioen was de situatie heel anders tijdens zijn debuutseizoen. "Max heeft die steun, toen hij begon, zelf niet gekregen op die manier. Alleen een beetje van Fernando Alonso", vervolgde Jos, die benadrukte dat het hebben van Hamilton als zijn grootste concurrent alleen maar een voordeel was voor Max. "Verder heeft Max er echt voor moeten knokken. Dat vinden we ook helemaal niet erg. Dat maakt hem mede zo goed als hij nu is."

Denk jij dat Lewis Hamilton had moeten stoppen na Abu Dhabi 2021?

257 stemmen

x