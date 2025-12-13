Er deden tijdens het afgelopen seizoen ontzettend veel rookies mee, iets wat we niet vaak zien in de Formule 1. Max Verstappen blijkt een van de grootste supporters te zijn geweest van de jongelingen. Ze noemen de Red Bull Racing-coureur dan ook de "vader van de rookies".

Kimi Antonelli volgde Lewis Hamilton op bij Mercedes en scoorde voor de Sprint in Miami zijn eerste pole position. Hij zou drie keer op het podium eindigen in Grands Prix. Isack Hadjar, in 2026 de nieuwe teamgenoot van Verstappen, debuteerde bij Racing Bulls en sleepte ook een beker binnen door derde te worden op Zandvoort. Ollie Bearman versloeg ploegmaat Esteban Ocon in zijn eerste seizoen voor Haas. Gabriel Bortoleto kwam uit voor Kick Sauber, wat volgend jaar Audi wordt, en behaalde in Hongarije zijn beste resultaat met P6. Jack Doohan en diens vervanger Franco Colapinto bleven puntloos bij Alpine. Volgend jaar staat er slechts één rookie op de grid, nadat Arvid Lindblad zijn handtekening zette bij het Red Bull-zusterteam.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen geeft achter de schermen veel steun

De rookies kregen van Formula1.com vragen over steun die ze ontvangen. "Mijn gehele familie in Brazilië, het is geweldig", antwoordde Bortoleto als eerste. "Ze hebben niet vaak kunnen reizen dit jaar om mij te zien, maar de keren dat ze er bij de races wel bij waren, was het altijd geweldig. Maar ik word ook gesteund door een paar andere coureurs. Je ziet Fernando [Alonso] er vaak bij, en Max steunt ons veel op de achtergrond. Dus ja, dat is heel fijn."

Related image

Vader van de rookies

"Ja, hij heeft zijn steun aangeboden. Volgens mij heeft Max alle rookies heel erg gesteund", voegde Antonelli toe. "Hoe noemen ze hem? De vader van de rookies. Maar het is geweldig. Lewis ook, maar eerlijk gezegd heeft iedereen het feit dat er zo veel rookies op de grid stonden, omarmt. Ze lieten hun steun op hun manier zien, maar ik had mijn familie ook. Mijn vader is er het hele seizoen geweest en soms zelfs mijn hele familie. Dat is het soort steun dat je nodig hebt, zeker in je eerste seizoen in de Formule 1."

Gerelateerd