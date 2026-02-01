McLaren, Red Bull en Mercedes ontwikkelen mysterieus gat: dit is waar het voor dient

De Formule 1-wereld is in de ban van de nieuwe generatie auto's voor aankomend seizoen. Veel teams waren echter terughoudend met het delen van gedetailleerde beelden tijdens de besloten Barcelona-shakedown, maar toch konden we hier en daar wat trucjes spotten. Zo hebben Mercedes, Red Bull en McLaren een mysterieus gat in de neus zitten.

Bij nieuwe technische reglementen horen volledig nieuwe auto's en dat is voor 2026 niet anders. Alle teams buiten Williams hebben inmiddels de eerste kilometers kunnen afleggen gedurende de wintertest op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Dit gebeurde achter gesloten deuren. Journalisten en fotografen waren niet welkom en naar verluidt had de FIA bepaalde regels opgesteld omtrent het social media-gebruik. Teams zouden per dag niet meer dan zes foto's op hun kanalen mogen delen. Desondanks hebben we hier en daar innovaties van de verschillende teams kunnen ontdekken, zoals de aparte voorvleugel van Mercedes.

Voordeel en nadeel bij mysterieus gat

Mercedes staat opnieuw in de schijnwerpers samen met McLaren en Red Bull Racing. De drie teams verschenen op de baan in Montmeló namelijk met een mysterieus gat in de neus. Bij Mercedes zit deze tussen de Akkodis- en SAP-stickers, bij McLaren tussen de Dell- en DeWalt-stickers, en bij Red Bull net onder de 'a' en 'c' van de Ford Racing-sticker. Alleen bij Red Bull zit het gat niet precies in het midden.

Wat opvallend is aan de bolides van de drie topteams, is dat het lijkt alsof er geen manier is voor de monteurs om de hoeken van de flaps van de voorvleugel te verstellen tijdens pitstop, althans niet op de oude manier. Tot vorig jaar gebeurde dit met twee monteurs, één aan de linkerkant van de auto en één aan de rechterkant. McLaren, Mercedes en Red Bull lijken het op dit gebied anders aan te willen pakken.

© Mercedes-AMG Petronas F1 Team x GPFANS

Naar verluidt dient het mysterieuze gat in de neus als mogelijkheid om de flaps te verstellen. Het heeft twee voordelen: ten eerste heb je straks maar één monteur nodig om de flaps te verstellen. Ten tweede worden de hoeken op deze manier sowieso symmetrisch versteld. Het nadeel is echter dat de monteur meer over de neus moet hangen. Maakt diegene een misstap, dan kan het juist tijd kosten.