Nieuwe exitclausule Verstappen onthuld: "Dán mag hij ergens anders naartoe"
Volgens David Croft, de Formule 1-commentator van Sky Sports, heeft Max Verstappen een nieuwe exitclausule in zijn contract staan. De Limburger heeft nog een deal met Red Bull Racing lopen tot eind 2028, maar 'Crofty' legt uit hoe Verstappen eind dit jaar nog het team zou kunnen verlaten.
Blijft Verstappen zich houden aan zijn contract, en voltooit hij dus nog eens drie seizoenen bij Red Bull, dan verbreekt hij het F1-record voor de meeste Grands Prix met hetzelfde team. Lewis Hamilton staat momenteel met 246 races bij Mercedes bovenaan, terwijl de teller van Verstappen bij Red Bull op 210 staat, maar dit zou hij halverwege 2027 kunnen passeren. Maar dan moet de viervoudig wereldkampioen dus niet naar een ander team vertrekken. Vorig jaar deden de geruchten dat Verstappen Red Bull mocht verlaten, als de energiedrankfabrikant buiten de top drie eindigde in het constructeurskampioenschap. De exitclausule zou nu wat aangescherpt zijn en ligt de lat dus hoger.
Andere cultuur onder Mekies
"Ik denk dat het een andere cultuur is bij Red Bull onder Laurent Mekies", begon Croft bij Sky Sports F1. "Dit is nu zijn kans om echt door te zetten en van dit Red Bull-team het team van Laurent Mekies te maken. En hoewel Christian [Horner] veel goeds heeft gedaan, en hij heeft dat team inderdaad tot een geduchte tegenstander opgebouwd, komt aan alle goede dingen een einde. Ze hebben nu een half seizoen gehad om 2025 af te ronden en de focus te verleggen naar 2026, en met name aan de garagekant van Max zijn er belangrijke personeelsleden vertrokken - engineers die naar andere teams zijn verhuisd, monteurs die naar andere teams zijn verhuisd. Wat nog wel briljant is voor Max en Red Bull, is dat 'GP' [race-engineer Gianpiero Lambiase] blijft."
Exitclausule bij Verstappen
"Helmut Marko, die grotendeels de reden was dat Max publiekelijk zei dat hij zou blijven bij Red Bull zolang hij er was, is inmiddels ook vertrokken", vervolgde Croft. "En wie weet, Max zit mogelijk eind 2026 niet meer bij Red Bull." Sky Sports F1 zou het contract van Verstappen op de één of andere manier hebben ingezien. "Wij geloven dat hij een contract heeft, waarbij hij ergens anders naartoe mag, als hij buiten de top twee in het kampioenschap komt. Dat is iets wat Max kan besluiten om te doen."
