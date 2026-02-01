'Superkracht' van 'opvolger' Verstappen komt nu al naar boven: "Dat heeft me echt verrast"
António Félix da Costa heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Arvid Lindblad, die hij beschrijft als de 'real deal'. De FIA WEC- en Formule E-wereldkampioen, die vroeger eveneens deel uitmaakte van het Red Bull-juniorprogramma, is ervan overtuigd dat de 18-jarige coureur een succesvolle F1-carrière te wachten staat. Lindblad maakt dit seizoen zijn debuut bij zusterteam Racing Bulls.
Lindblad heeft een bliksemsnelle opmars gemaakt door de juniorklassen door met slechts één seizoen te doen in de Formule 4, Formule 3 en Formule 2. Tussendoor won hij nog de befaamde Macau Formule 4-race en het kampioenschap in de Formule Regional van Oceanië. Hij werd vorig jaar zesde in het kampioenschap van de Formule 2 met drie overwinningen. Zijn talent werd vorig jaar al vroegtijdig erkend, toen hij in juni een speciale vrijstelling van de FIA kreeg om op 17-jarige leeftijd al een superlicentie te kunnen bemachtigen. Hij mocht toen al meedoen aan drie vrije trainingen, waaronder een sessie in de RB21 van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad.
De 'real deal' volgens Da Costa
Da Costa is vol lof over Lindblad. "Arvid woont eigenlijk een kilometer bij mij vandaan, dus we hebben wat tijd samen doorgebracht. We hebben samen gekart, en hij is de 'real deal'. Hoe jong hij is en hoe technisch goed hij is, heeft me echt verrast", vertelde de Portugees tegenover Motorsport Week. Hij voegde er lachend aan toe dat Lindblad hem zelfs versloeg op de kartbaan: "Hij versloeg me dik, toen we gingen karten, dus ik weet zeker dat het goed met hem komt!" Helmut Marko, die Da Costa ook ooit ontdekte, noemde Lindblad ooit de ideale 'opvolger' van Verstappen.
De cruciale rol van mentor Oliver Rowland
Een belangrijke factor in de ontwikkeling van Lindblad is de begeleiding van Oliver Rowland, de regerend Formule E-wereldkampioen. Hij is niet alleen Lindblads manager, maar ook zijn mentor en hij kent de jonge Brit al sinds zijn zevende via zijn eigen kartteam. "Ik denk dat het heel goed is om Oli achter hem te hebben, we hebben Arvid dat zelf hardop horen zeggen", zo wees Da Costa erop. "Oliver heeft zelf de basis doorlopen, en hij kwam net als ik heel dicht bij de Formule 1. Hij weet hoe deze wereld werkt, en hij is heel eerlijk. Hij kent Arvid al vele jaren, dus ik weet zeker dat hij de juiste man is voor Arvid." Rowlands diepgaande kennis van energiebeheer vanuit de Formule E wordt gezien als een 'superkracht' voor Lindblad, vooral met het oog op de nieuwe F1-reglementen van dit jaar die een grotere nadruk leggen op elektrisch vermogen en efficiëntie van de batterij.
